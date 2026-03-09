Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Clausura 2026

logo deportes horizontal
Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y dejó algunas sorpresas como la primera victoria de Santos Laguna en la campaña tras vencer a Xolos de Tijuana, además del triunfo de Toluca sobre Bravos de Juárez que extiende su racha y lo convierte en el único equipo que mantiene el invicto.

Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Concluyó una semana intensa con fecha doble en la que solo Cruz Azul y Toluca pudieron cosechar los nueve puntos que estuvieron en juego, lo que les permitió mantenerse como punteros del torneo Clausura 2026.

Los Diablos Rojos del Toluca se encaminan como claros favoritos para repetir título y aspirar al tricampeonato al convertirse en el único equipo invicto luego de 10 Jornadas.

En contra parte, Santos Laguna consiguió sus primeros tres puntos tras sumar su primera victoria del torneo al derrotar a los Xolos de Tijuana en un dramático partido que se resolvió en el tiempo complementario con anotación de Ocejo.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Tijuana vs Santos
Ezequiel Bullaude celebrates his goal 0-1 of Santos during the 10th round match between Tijuana and Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Caliente Stadium, on March 08, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico.|Joshua Hernandez/Joshua Hernandez

Tabla general del Clausura 2026

  1. Cruz Azul - 25 puntos
  2. Toluca - 24 puntos
  3. Chivas - 21 puntos
  4. Pachuca - 20 puntos
  5. Pumas - 19 puntos
  6. Tigres - 16 puntos
  7. Atlas - 16 puntos
  8. América - 14 puntos
  9. Rayados - 13 puntos
  10. Puebla - 11 puntos
  11. Atlético de San Luis - 10 puntos
  12. Bravos de Juárez - 10 puntos
  13. León - 10 puntos
  14. Mazatlán - 10 puntos
  15. Tijuana - 9 puntos
  16. Necaxa - 9 puntos
  17. Querétaro - 6 puntos
  18. Santos Laguna - 5 puntos

