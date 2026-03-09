Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Clausura 2026

Concluyó la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y dejó algunas sorpresas como la primera victoria de Santos Laguna en la campaña tras vencer a Xolos de Tijuana, además del triunfo de Toluca sobre Bravos de Juárez que extiende su racha y lo convierte en el único equipo que mantiene el invicto.

Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Concluyó una semana intensa con fecha doble en la que solo Cruz Azul y Toluca pudieron cosechar los nueve puntos que estuvieron en juego, lo que les permitió mantenerse como punteros del torneo Clausura 2026.

Los Diablos Rojos del Toluca se encaminan como claros favoritos para repetir título y aspirar al tricampeonato al convertirse en el único equipo invicto luego de 10 Jornadas.

En contra parte, Santos Laguna consiguió sus primeros tres puntos tras sumar su primera victoria del torneo al derrotar a los Xolos de Tijuana en un dramático partido que se resolvió en el tiempo complementario con anotación de Ocejo.

Tabla general del Clausura 2026



Cruz Azul - 25 puntos Toluca - 24 puntos Chivas - 21 puntos Pachuca - 20 puntos Pumas - 19 puntos Tigres - 16 puntos Atlas - 16 puntos América - 14 puntos Rayados - 13 puntos Puebla - 11 puntos Atlético de San Luis - 10 puntos Bravos de Juárez - 10 puntos León - 10 puntos Mazatlán - 10 puntos Tijuana - 9 puntos Necaxa - 9 puntos Querétaro - 6 puntos Santos Laguna - 5 puntos

