Los talentos que tenía Argelia, pero que terminaron representando a Francia

En el mundo del futbol, existen relaciones que van mucho más allá de las playeras, pues se involucra historia, raíces, migración y colonización, este es el caso que vincula a Argelia con Francia, tema que vuelve a ponerse sobre la mesa cada Copa Mundial de la FIFA.

Hay decisiones que cambian carreras y rompen familias, más cuando se habla de grandes talentos que pudieron representar a la Selección de Argelia, pero que por decisiones propias y cuestiones del destino, terminaron vistiendo la playera de Francia, pero no es solamente una cuestión deportiva, es la muestra de una historia compartida.

¡DESCONCIERTO TOTAL! Neymar queda confundido tras error del cuarto árbitro en pleno partido

Figuras que pudieron representar al Argelia

La lista es muy grande, por lo que vamos a hablar de los casos más importantes o representativos, los cuales hicieron y marcaron la historia del futbol. Sin duda, el caso más conocido es el de Zinedine Zidane, quien nació en Marsella, siendo hijo de padres argelinos.

Su talento lo llevó a ser una de las grandes estrellas de Francia, ganando la Copa Mundial de la FIFA de 1998, y representando al equipo Galo en más de cien partidos, en los que marcó 31 goles.

Otro nombre que no puede faltar en esta lista es el de Karim Benzema, quien nació en Lyon, Francia, aunque nunca olvidó que es hijo de padres argelinos, siendo una de las grandes figuras de la selección francesa, siempre mencionó que Argelia estaba en su corazón, pero su carrera deportiva estaba en Francia.

Nabil Fekir fue campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2018, el futbolista nació en Lyon, Francia, en más de una ocasión, la Selección de Argelia lo buscó, aunque al principio se mencionó que había aceptado, se sumó al equipo de Deschamps.

Finalmente, la estrella del momento, Kylian Mbappé, quien nació. En Bondy, aunque tiene raíces argelinas, no son tan marcadas, por lo que fue sencillo tomar la decisión de representar a Francia.

