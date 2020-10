Eddie Van Halen fallece a los 65 años, dejando un gran legado para el rock

Este martes murió a la edad de 65 años, el mítico guitarrista de rock pesado, Eddie Van Halen, confirmó su hijo a través de una publicación de redes sociales.

Eddie, quien creó la banda de rock/metal Van Halen, falleció por un cáncer de garganta que arrastró por años, informaron medios en los Estados Unidos este día en el que la música está de luto.

El nacido en Ámsterdam en 1955, el 8 de mayo, murió en California, acompañado de su esposa, Janie; su hijo Wolfang y su hermano Alex.

No puedo creer que tenga que escribir esto. Pero mi padre (...) ha perdido la larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que podía pedir. Cada momento que compartí con él sobre y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho papá

Las 10 canciones más importantes de Van Halen

1. Unchained

2. Panama

3. Hot for teacher

4. Ain’ talkin’ ‘bout love

5. Jump

6. Runnin’ with the devil

7. Mean Street

8. Eruption

9. Right now

10. Dreams