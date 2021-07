Marcos Llorente engaña a su novia y luego le pide matrimonio

Marcos Llorente, mediocampista español del Atlético de Madrid, le propuso matrimonio a su ahora futura esposa, Patricia Noarbe, mejor conocida como “Paddy”; pero para llevarla al estadio Wanda Metropolitano, tuvo que inventarle una pequeña mentira.

“Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca”, publicó en sus redes sociales.

Para darle un toque más romántico al momento, el ex jugador del Real Madrid solicitó al staff del estadio de los colchoneros que proyectaran en las pantallas del inmueble un video con los mejores momentos de su relación, con la canción “A gritos de esperanza” del cantautor español, Alex Ubago.

Mientras pasaban las fotografías de la feliz pareja, Llorente puso una rodilla en tierra y le mostró un anillo con el que le pedía que unieran sus vidas en un futuro cercano; mientras tenía lugar esta acción, familiares de ambos vestidos de gala fueron llegando al césped para compartir el momento y felicitar a los novios.

El 2021, un año lleno de alegrías para Marcos Llorente

Llorente recaló en el archirrival del Real Madrid en 2019, y aunque fue complicado en un principio, a base de buen futbol y grandes actuaciones, poco a poco se fue ganando un lugar en el esquema del técnico argentino, Diego Simeone y en la aceptación de la afición del Atleti.

Reuters

Un par de años después logró campeonar con el cuadro rojiblanco, terminando con un ayuno de siete años sin conquistar LaLiga y ahora en el terreno personal puede festejar que compartirá su vida con Patricia Noarbe.