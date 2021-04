Se presentó nueva cepa de Covid en México

La pandemia que provocó el Covid-19 en el mundo no ha podido ser superada. A pesar de que ha pasado más de un año desde el primer caso en México, los contagios no han disminuido y las muertes continúan a la orden del día. La campaña de vacunación en el país continua, pero la propagación de la variante británica del virus, no llegó por un mexicano.

El Gobierno de Hidalgo informó sobre el conocimiento de este paciente contagiado de origen austriaco que se encontraba en la ubicación debido a temas laborales. El gobernador, Omar Fayad, utilizó sus redes sociales para hacer conocimiento de la situación a los internautas y asegurar que el infectado se encuentra aislado, en cuarentena y monitoreado por la Secretaría de Salud del Estado.

Desafortunadamente en Hidalgo hemos detectado el primer caso de #COVID19 en su variante de cepa británica. Se trata de una persona de origen austriaco que vino de trabajo, mismo que ya ha sido puesto en cuarentena a través de la Secretaría @Salud_Hidalgo. — Omar Fayad (@omarfayad) March 31, 2021

Lleva casi dos semanas en México

Lamentablemente se desconoce si el europeo llegó con el virus a territorio nacional o se contagió en su arribo, pues se informa que lleva varios días en México. “Esta persona está aislada en la subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Están tomando las medidas correspondientes y también el estudio a las personas que pudieron haber estado relacionadas con el paciente mientras estuvo en Hidalgo. Ya se le informó al doctor Hugo López -Gatell para tomar las medidas sanitarias no solo en el estado, sino a nivel nacional”, informó Alejandro Benítez, Secretario de Salud de Hidalgo.

También se indicó que el ciudadano infectado, estuvo en Austria y en Alemania anteriormente hasta que llegó a nuestro país. Lleva casi dos semanas en Hidalgo. La variante británica es entre 50 y 60 por ciento más contagiosa que la cepa que puso en una disyuntiva al mundo desde inicios del 2020.

Esta situación ha puesto en alerta al estado de Hidalgo y también al país, pues la situación no es la ideal para tener que lidiar con un nuevo brote debido a la saturación del sistema de salud en México.