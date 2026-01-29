Lo que dijo Caixinha sobre CR7 te va a volar la cabeza

En una entrevista exclusiva para Azteca Deportes , Pedro Caixinha, el experimentado técnico portugués al frente de los Bravos de Juárez, compartió sus reflexiones sobre la figura de Cristiano Ronaldo, ícono indiscutible del fútbol mundial y máximo referente para su país natal.

Caixinha describió a CR7 como la encarnación del alma portuguesa: "Representa lo que es nuestra alma. Yo creo que si tú vas a lo que son los años 1500, cuando nosotros salimos a descubrir el mundo, pues tiene esa alma de buscar salir, de descubrir donde sea. Y Cristiano tiene esta representatividad para nosotros, pues siempre donde ha pasado ha demostrado su resiliencia, su capacidad, su profesionalismo".

Caixinha sacó pecho por su país

El estratega destacó cómo los portugueses, a lo largo de la historia, han emigrado y destacado en diversos ámbitos como el empresarial, político y deportivo, siempre saliendo de su zona de confort para conquistar nuevos retos.

"Eso para nosotros es muy bueno porque somos personas que nos gusta salir de nuestra zona de confort, que nos gusta ir a descubrir, que nos gusta ir también a conquistar. Entonces eso es algo que representa él para nosotros como país, en términos de esa alma portuguesa y de esa parte deportiva".

Pedro le pone el mote de 'candidato' a Portugal

En el contexto de la Selección de Portugal, Caixinha habló de las aspiraciones rumbo al Mundial 2026.

"Portugal hoy por hoy es una de las selecciones más cotizadas en el mundo. Es una selección que está repleta de grandes jugadores, sigue teniendo a Cristiano Ronaldo y todos los jugadores juegan en los mejores clubes del mundo. Nuestros jugadores saben la calidad que tienen individual, colectivamente tenemos el mejor jugador del mundo, tenemos un equipo que quiere intentarlo. Entonces no siendo favoritos, pues yo te diría que tenemos que estar ahí en el rol de los candidatos".

Portugal visitará México el 28 de marzo en un amistoso contra el equipo de Javier Aguirre, programado como el evento de reinauguración del renovado Estadio Azteca. Este duelo representa un hito histórico: sería la primera vez que Cristiano Ronaldo pise territorio mexicano y juegue en suelo nacional, generando una enorme expectativa entre los aficionados.

