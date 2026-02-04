¿Cuál es el videojuego más oscuro en la historia de Marvel?

A lo largo de su historia Marvel se ha caracterizado no solo por entregar películas espectaculares, sino también por formar parte del mundo de los videojuegos a través de títulos que han quedado en la historia debido a lo entretenidos que suelen ser gracias a sus personajes, destacando sus héroes.

En ese sentido, son pocos los aficionados que recuerdan la época en la que Marvel sorprendió a propios y extraños con la llegada del que es considerado el videojuego más oscuro de su historia. Si quieres conocer más detalles respecto a The Punisher y cómo es que se mantiene vigente hasta ahora, entonces quédate con nosotros.

¿Es The Punisher el videojuego más oscuro en la historia de Marvel?

Hablar de videojuegos violentos y oscuros inmediatamente es recordar títulos como el GTA o Manhunt; sin embargo, hace más de dos décadas Marvel causó un movimiento importante en el mercado luego de lanzar The Punisher, mismo que descató por lo diferente que era para esos tiempos.

The Punisher fue desarrollado por Voltion y, a su vez, distribuido por THQ. Se trata de una adaptación de la película lanzada un año antes y guarda relación con los cómics de Marvel, por lo que su característica principal es disparar a quien se cruce en tu camino en tu meta de lograr los objetivos lanzados por el videojuego.

Además, el jugador tendrá que tomar decisiones inesperadas y complicadas mediante la tortura de personas, la mecánica enfocada en preguntas y respuestas y tu decisión de perdonarlas o terminar con ellas. Sus métodos de tortura han destacado desde aquel momento, por lo que es, sin duda, un juego atípico para lo que Marvel lanzaba en estos años gracias a su calificación +18.

¿En qué consolas de videojuegos logró destacar The Punisher?

The Punisher, videojuego de Marvel, se lanzó en el año 2005, por lo que este llegó para distintas consolas entre las que destacó la Xbox, la PlayStation 2 y la PC, mismas en donde los seguidores de este título disfrutaron de horas de entretenimiento a través de una historia oscura, pero llamativa.