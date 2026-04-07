¡OFICIAL! Tigres firma a estrella en pleno Clausura 2026

A través de sus redes sociales, los Tigres de la UANL anunciaron la renovación de contrato de Jesús Garza, defensa de 25 años quien continuará en el equipo regiomontano durante los próximos tres años como parte del proyecto de los Felinos a largo plazo.

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Tigres firma la extensión de contrato de Jesús Garza

Tigres y Jesús Garza firmaron una extensión de contrato hasta 2029 que asegura la continuidad del defensa y lo blinda ante futuras ofertas en caso de que algún otro equipo se interese en sus servicios.

Garza es canterano de Tigres y se ha destacado por ser un defensa cumplidor, además de su versatilidad para ocupar puestos tanto en la central como por la banda izquierda y derecha.

El zaguero debutó con los Tigres en el Apertura 2021 ante Tijuana y desde entonces ha logrado consolidarse como pieza clave del equipo e incluso levantando ya los títulos del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, además del Campeón de Campeones 2023 y la Campeones Cup 2023.

✍🏻 Lo que es de casa, 𝒔𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒂. pic.twitter.com/k2tHzZFnpE — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 6, 2026

A lo largo de su carrera en Tigres, Garza ha disputado un total de 130 partidos con el primer equipo en donde ha convertido dos tantos y contribuido con nueve asistencias.

Tigres busca meterse en la Liguilla del Clausura 2026 y actualmente marcha en la octava posición con 17 unidades. Los Felinos recibirán al líder general Guadalajara la próxima jornada 14 en la cancha del Volcán.

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