Tijuana vs Pumas: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo que pone en juego el INVICTO auriazul

El invicto está en juego en la frontera. Los Pumas visitan a Tijuana en un choque que marca la segunda mitad del torneo y que puede alterar la parte alta de la tabla en la Liga MX.

El equipo dirigido por Efraín Juárez llega como uno de los dos clubes que todavía no conocen la derrota, compartiendo ese privilegio con el vigente campeón Toluca. Del otro lado, los Xolos de Sebastián Abreu buscan reencontrarse con la victoria en casa.

¿Puede Pumas mantener el invicto ante Tijuana en la frontera?

Los números respaldan a los universitarios. Terceros en la tabla, 14 goles a favor y apenas seis en contra. La ofensiva auriazul ha sido la más productiva del campeonato y su diferencia de goles (+8) confirma equilibrio en ambas áreas.

Vienen de vencer a Rayados y han mostrado carácter en partidos cerrados. El invicto no es casualidad: hay estructura, presión alta y eficacia frente al arco. En contraste, Tijuana atraviesa cinco jornadas sin ganar. Entre empates y derrotas, el margen de error se redujo para un equipo que hoy está fuera de la zona de liguilla.

Además, la baja de Gilberto Mora por pubalgia condiciona el funcionamiento ofensivo de los fronterizos. Sin su creatividad en el último tercio, Abreu deberá ajustar piezas para no conceder espacios ante un rival que castiga cada desconcentración.

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Claves tácticas del Tijuana vs Pumas en la Jornada 8 Liga MX

El Estadio Caliente suele ser un escenario incómodo por su superficie y ambiente. Para Pumas, el reto será sostener intensidad y orden defensivo lejos de Ciudad Universitaria.

Tijuana, ubicado en la posición 11, está a solo dos puntos de zona de clasificación. Una victoria no solo cortaría la mala racha, también reactivaría sus aspiraciones de liguilla.

La clave estará en el mediocampo. Si los auriazules controlan posesión y ritmo, obligarán a Xolos a correr detrás del balón. Si Tijuana logra transiciones rápidas, el partido puede romperse.

Tijuana vs Pumas: Fecha, hora y lugar del partido en Estados Unidos

El partido Tijuana vs Pumas se jugará el viernes 27 de febrero de 2026 en el Estadio Caliente de Tijuana.

Horario en Estados Unidos:

10:06 pm ET

9:06 pm CT

7:06 pm PT

Duelo de contrastes, frontera encendida y un invicto en riesgo. La Jornada 8 promete emociones fuertes para la afición latina que sigue cada detalle de la Liga MX.