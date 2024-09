Tim Howard asegura que Guardiola ha arruinado el futbol

El ex guardameta de la selección de Estados Unidos, Tim Howard, ha generado un intenso debate en el mundo del futbol luego de sus recientes declaraciones en el podcast “It’s Called Soccer”. Howard, quien siempre se ha caracterizado por su sinceridad, no se guardó nada al opinar sobre la llegada de Mauricio Pochettino como entrenador de la selección estadounidense y al criticar el estilo de juego de Pep Guardiola.

Entusiasmado Howard por la llegada de Pochettino a la selección de Estados Unidos

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

Sobre la contratación de Pochettino, Howard se mostró entusiasmado: “La llegada de Pochettino es una gran noticia para el futbol estadounidense. Es un entrenador que sabe cómo sacar el máximo rendimiento a sus jugadores y que tiene una filosofía de juego muy atractiva. Estoy seguro de que va a hacer grandes cosas con la selección”.

Tim Howard señala que Mauricio Pochettino debe jugar como el Tottenham del propio técnico argentino: “Cuando miras sus mejores equipos, eran sólidos en defensa, o al menos lo intentaban. Si (Mauricio Pochettino) empieza a inculcar esa firmeza defensiva, Estados Unidos tiene suficientes jugadores en las zonas delanteras donde puede ser peligrosa”.

Te puede interesar: ¿Mensaje a ‘Chicharito’? Amaury Vergara acepta errores en refuerzos de Chivas

Sin embargo, el ex portero del Everton no dudó en lanzar una dura crítica a Pep Guardiola, a quien considera el principal responsable del cambio en el futbol moderno: “Creo que Guardiola ha arruinado el futbol. Ha llevado a todos a creer que pueden jugar un futbol atractivo, pero no todos pueden hacerlo. Solo unos pocos equipos en el mundo tienen la capacidad de jugar al estilo de Guardiola”.

Tim Howard critica a la forma de juego de Pep Guardiola

Howard explicó que el estilo de juego de Guardiola, basado en la posesión del balón y la construcción desde atrás, no es adecuado para todos los equipos: “A veces necesitas ser más directo y efectivo. No siempre se puede jugar bonito”.

Te puede interesar: Así es el criterio de desempate en la nueva Champions League

Las declaraciones de Howard no tardaron en generar una gran polémica en las redes sociales. Mientras algunos aficionados apoyaron su opinión, otros salieron en defensa de Guardiola y su estilo de juego.