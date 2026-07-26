Todas la selecciones de futbol que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
El torneo de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 es uno de los más esperados
Este 30 de julio comienza el torneo del futbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde la Selección Mexicana Sub 23 luce como amplia favorita para colgarse la medalla de oro por octava ocasión en su historia.
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Selecciones calificadas al torneo del futbol VARONIL de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Ocho selecciones de futbol buscarán hacerse de la gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzando a partir de la Fase de Grupos entre las que destaca la presencia de México en el certamen.
Grupo A
- México
- Guatemala
- República Dominicana
- Venezuela
Grupo B
- Costa Rica
- Panamá
- Cuba
- Colombia
La Fase de Grupos se disputará del 30 de julio al 3 de agosto y los dos primeros calificados avanzarán a las Semifinales en donde los vencedores competirán por la medalla de oro y plata, mientras que el tercer mejor lugar de la competencia se colgará el bronce.
La Selección Mexicana hará su presentación el jueves 30 de julio enfrentándose a Venezuela en el Estadio Cibao. Posteriormente, el 1 de agosto se enfrentará a los anfitriones dominicanos y cerrará la actividad de la Fase de Grupos ante Guatemala.
30 de julio
- México vs Venezuela
1 de agosto
- México vs República Dominicana
3 de agosto
- México vs Guatemala
¡Se viene una nueva oportunidad de alentar a México, Incondicionales! 🇲🇽— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 21, 2026
La #Sub23 disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. 🔜 🇩🇴 ¡Que se sienta el apoyo para ellos! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6sjE8Dfqf5
Selecciones calificadas al torneo del futbol FEMENIL de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
En cuanto al torneo femenil de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la actividad comenzará desde el miércoles 29 de julio con ocho selecciones clasificadas repartidas en dos grupos. El conjunto mexicano se encuentra instalado en el Grupo B junto con Colombia, Puerto Rico y Jamaica.
Grupo A
- Venezuela
- República Dominicana
- Costa Rica
- El Salvador
Grupo B
- México
- Colombia
- Puerto Rico
- Jamaica
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