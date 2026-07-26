Todas la selecciones de futbol que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Este 30 de julio comienza el torneo del futbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde la Selección Mexicana Sub 23 luce como amplia favorita para colgarse la medalla de oro por octava ocasión en su historia.

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Selecciones calificadas al torneo del futbol VARONIL de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Ocho selecciones de futbol buscarán hacerse de la gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzando a partir de la Fase de Grupos entre las que destaca la presencia de México en el certamen.

Grupo A



México

Guatemala

República Dominicana

Venezuela

Grupo B



Costa Rica

Panamá

Cuba

Colombia

La Fase de Grupos se disputará del 30 de julio al 3 de agosto y los dos primeros calificados avanzarán a las Semifinales en donde los vencedores competirán por la medalla de oro y plata, mientras que el tercer mejor lugar de la competencia se colgará el bronce.

La Selección Mexicana hará su presentación el jueves 30 de julio enfrentándose a Venezuela en el Estadio Cibao. Posteriormente, el 1 de agosto se enfrentará a los anfitriones dominicanos y cerrará la actividad de la Fase de Grupos ante Guatemala.

30 de julio



México vs Venezuela

1 de agosto



México vs República Dominicana

3 de agosto



México vs Guatemala

¡Se viene una nueva oportunidad de alentar a México, Incondicionales! 🇲🇽



La #Sub23 disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. 🔜 🇩🇴 ¡Que se sienta el apoyo para ellos! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6sjE8Dfqf5 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 21, 2026

Selecciones calificadas al torneo del futbol FEMENIL de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

En cuanto al torneo femenil de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la actividad comenzará desde el miércoles 29 de julio con ocho selecciones clasificadas repartidas en dos grupos. El conjunto mexicano se encuentra instalado en el Grupo B junto con Colombia, Puerto Rico y Jamaica.

Grupo A



Venezuela

República Dominicana

Costa Rica

El Salvador

Grupo B



México

Colombia

Puerto Rico

Jamaica

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