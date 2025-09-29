MLB: Todo lo que debes saber de la postemporada de las Grandes Ligas

El mes de octubre ya está aquí y con él llega la etapa más emocionante del béisbol: los playoffs de las Grandes Ligas.

Tras un cierre de temporada vibrante, las llaves quedaron definidas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, con duelos cargados de historia, rivalidad y equipos que llegan en gran momento.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Yankees y Red Sox reeditan la gran rivalidad

El último día de temporada regular dejó drama puro. Toronto aseguró la cima de la Liga Americana y tendrá descanso junto a los Seattle Mariners, que llegaron encendidos tras desplazar a Houston en el Oeste.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La gran noticia es que la máxima rivalidad del béisbol se vivirá de inmediato: los New York Yankees y los Boston Red Sox terminaron con el mismo récord, pero los Bombarderos del Bronx perdieron el desempate divisional y ahora deberán recibir a Boston en la ronda de comodines.

El duelo está programado para mañana a las 4:00 pm, en lo que promete ser un clásico cargado de tensión y batazos oportunos.

Por otro lado, los Mariners esperan rival. El ganador entre Cleveland Guardians y Detroit Tigers se cruzará con ellos.

La serie arranca mañana a las 11:00 am, en un choque de contrastes: mientras Cleveland cerró la temporada al alza, Detroit perdió fuerza después de la pausa del Juego de Estrellas, cuando parecía candidato fuerte para quedarse con el banderín.

Brewers dominan, Dodgers reciben a Cincinnati

En el Viejo Circuito de las Grandes Ligas, los Milwaukee Brewers no solo terminaron en lo más alto de su liga, sino que se adueñaron del mejor récord de todas las Mayores. Por ello, descansarán junto a los Philadelphia Phillies, a la espera de sus rivales en la siguiente fase.

Uno de los duelos más atractivos será el que enfrenten Chicago Cubs y San Diego Padres, quienes se medirán mañana a la 1:00 pm en Wrigley Field. El ganador de esa serie tendrá el privilegio y el reto de medirse a Milwaukee en la Serie Divisional.

El último boleto fue para los Cincinnati Reds, que aprovecharon la derrota de los Mets en Miami para colarse a la postemporada. Ahora deberán visitar a los Dodgers en Los Ángeles mañana a las 7:00 pm, en un duelo cargado de emoción para cerrar la primera jornada de acción.

Te puede interesar: OFICIAL: Ignacio Ambriz regresa a dirigir a la Liga BBVA MX

La ronda de comodines se jugará al mejor de tres y todo apunta a que octubre será un mes lleno de batazos, pitcheo de élite y finales de película. El camino hacia la Serie Mundial 2025 está listo… y la emoción apenas comienza en las Grandes Ligas.