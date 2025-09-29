deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

MLB: Todo lo que debes saber de la postemporada de las Grandes Ligas

Llegó la postemporada a las Grandes Ligas. Así se jugarán los playoffs de la MLB 2025 donde destaca la ronda de comodín entre los Yankees y los Red Sox

Postemporada.jpg
Foto: @mlbespanol
Eder G. Calderón Juárez
Home Run Azteca
Compartir

El mes de octubre ya está aquí y con él llega la etapa más emocionante del béisbol: los playoffs de las Grandes Ligas.

Tras un cierre de temporada vibrante, las llaves quedaron definidas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, con duelos cargados de historia, rivalidad y equipos que llegan en gran momento.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Yankees y Red Sox reeditan la gran rivalidad

El último día de temporada regular dejó drama puro. Toronto aseguró la cima de la Liga Americana y tendrá descanso junto a los Seattle Mariners, que llegaron encendidos tras desplazar a Houston en el Oeste.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La gran noticia es que la máxima rivalidad del béisbol se vivirá de inmediato: los New York Yankees y los Boston Red Sox terminaron con el mismo récord, pero los Bombarderos del Bronx perdieron el desempate divisional y ahora deberán recibir a Boston en la ronda de comodines.

El duelo está programado para mañana a las 4:00 pm, en lo que promete ser un clásico cargado de tensión y batazos oportunos.

Por otro lado, los Mariners esperan rival. El ganador entre Cleveland Guardians y Detroit Tigers se cruzará con ellos.

La serie arranca mañana a las 11:00 am, en un choque de contrastes: mientras Cleveland cerró la temporada al alza, Detroit perdió fuerza después de la pausa del Juego de Estrellas, cuando parecía candidato fuerte para quedarse con el banderín.

Brewers dominan, Dodgers reciben a Cincinnati

En el Viejo Circuito de las Grandes Ligas, los Milwaukee Brewers no solo terminaron en lo más alto de su liga, sino que se adueñaron del mejor récord de todas las Mayores. Por ello, descansarán junto a los Philadelphia Phillies, a la espera de sus rivales en la siguiente fase.

Uno de los duelos más atractivos será el que enfrenten Chicago Cubs y San Diego Padres, quienes se medirán mañana a la 1:00 pm en Wrigley Field. El ganador de esa serie tendrá el privilegio y el reto de medirse a Milwaukee en la Serie Divisional.

El último boleto fue para los Cincinnati Reds, que aprovecharon la derrota de los Mets en Miami para colarse a la postemporada. Ahora deberán visitar a los Dodgers en Los Ángeles mañana a las 7:00 pm, en un duelo cargado de emoción para cerrar la primera jornada de acción.

Te puede interesar: OFICIAL: Ignacio Ambriz regresa a dirigir a la Liga BBVA MX

La ronda de comodines se jugará al mejor de tres y todo apunta a que octubre será un mes lleno de batazos, pitcheo de élite y finales de película. El camino hacia la Serie Mundial 2025 está listo… y la emoción apenas comienza en las Grandes Ligas.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (4).jpg
Home Run Azteca
¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB
×
×