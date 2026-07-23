Todos los deportes y disciplinas en las que se competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, este 2026 y la ceremonia de inauguración, que podrás ver en vivo y gratis a través de TV Azteca, está cerca. La actividad comenzó desde el 20 de julio en la capital dominicana, pero el banderazo oficial se dará este 24 de julio con la inauguración en el Estadio Olímpico Felix Sánchez.

Los mejores atletas de 37 países y territorios de la región como México, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Venezuela y Panamá se darán cita en la XXV edición de la justa regional para participar en 40 deportes que se convertirán en más de 50 disciplinas distintas entre las que se encuentran el baloncesto, el béisbol, el ciclismo, distintos deportes acuáticos, la esgrima, el futbol, el squash y el tiro con arco.

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México ha sido el país ganador en las últimas dos ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe gracias a que acumularon la mayor cantidad de medallas posibles en Barranquilla 2018 y en San Salvador 2023. Ahora, la delegación mexicana buscará las 353 medallas totales conseguidas en hace tres años. Los atletas aztecas consiguieron 145 preseas doradas, 108 de plata y 100 de bronce. Sin embargo, Cuba es una de las potencias que estará en lo alto del medallero gracias a la gran capacidad de sus atletas.

Entre las sedes en las que se disputarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital de República Dominicana están el Palacio de Veleibol Ricardo Gloribel Arias, el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, el Complejo Deportivo Ciudad Juan Bosch, el Centro Ecuestre Palmarejo y el Estadio Quisqueya Juan Marichal, sumado al Estadio Olímpico Felix Sánchez.

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Del 24 de julio al 8 de agosto, vive los Juegos Centroamericanos y del Caribe por Azteca Deportes. pic.twitter.com/p3wlT3zP6H — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 23, 2026

Los deportes que se disputarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026