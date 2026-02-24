Javier Aguirre podría perder a una pieza clave de su cuerpo técnico antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras la Selección Mexicana se prepara para su encuentro de este miércoles 25 de febrero en contra de su similar de Islandia en la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro, como parte de su gira previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Javier Aguirre podría perder a un hombre clave de su cuerpo técnico debido al interés de un club europeo por sus servicios.

Javier Aguirre podría perder a un hombre clave de su cuerpo técnico

Luego de acumular una serie de tres derrotas consecutivas, el Mallorca destituyó a su director técnico Jagoba Arrasate y uno de los nombres que suena para llegar al banquillo del conjunto mallorquinista es el que de Toni Amor, asistente técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Antonio Amor Fernández, mejor conocido como Toni Amor, es actualmente la mano derecha de Aguirre en la Selección Mexicana a quien ha acompañado en diversos proyectos desde 2019 y el hombre de mayor confianza del Vasco, por lo que su aporte al interior del conjunto azteca es incuestionable.

Amor, quien cuenta con Licencia UEFA Pro, es el nombre que más resuena para llegar a dirigir al Mallorca, de acuerdo con reportes locales.

Toni Amor, Rafael Márquez y Javier Aguirre en un partido de la Selección Mexicana|Jorge Martinez/Jorge Martinez

El auxiliar técnico ya conoce el entorno del Mallorca en el que acompañó a Aguirre durante su estancia entre 2022 y 2024, lo que lo coloca como un candidato con conocimiento del club.

En su curriculum personal cuenta con experiencia como entrenador del UD Arenal, Atlético Baleares e Ibiza, mientras que como asistente de Javier Aguirre acompañó al mexicano en su aventura por el Leganés, el Monterrey, el Mallorca y ahora en la Selección Mexicana.

