Traicionó a Cruz Azul, pero Anselmi fue buscado por este grande de México; así los rechazó

Han pasado más de dos años desde que Cruz Azul confirmó la llegada de Martín Anselmi como su entrenador, mismo que llevó a La Máquina a una final y una semifinal pero que, sin embargo, salió por la puerta de atrás del club luego del interés que el Porto mostró en él.

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Desde su salida de La Noria, Martín Anselmi ha viajado por países como España y Brasil hasta regresar al viejo continente, esto después de ser firmado por el Elche de la primera división de España. Sin embargo, ¿sabías que el argentino habría rechazado antes a un grande de la Liga BBVA MX?

¿Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, rechazó a Pumas para llegar a España?

Horas después de que se supiera su vínculo con el Elche de España comenzó a surgir información respecto al supuesto rechazo que Martín Anselmi le habría entregado a Pumas, quien tras perder con Cruz Azul la final del Clausura 2026 se encuentra en la búsqueda de un técnico.

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Y es que, con la salida de Efraín Juárez, Pumas está consciente de que necesitan un técnico de peso para el siguiente torneo. Fue bajo este contexto que la directiva auriazul habría buscado contactarse con el entrenador sudamericano, esto después del paso que tuvo con Cruz Azul.

Sin embargo, el portal Soy Futbol establece que Martín Anselmi decidió fichar por el Elche debido al salario de 1.5 millones de dólares que el club le entregará por temporada, cifra que no se acerca a la que Pumas habría pensado en un inicio en la búsqueda por convencerlo.

¿Martín Anselmi busca regresar a Cruz Azul en un futuro?

A pesar de la forma tan complicada en la que abandonó al cuadro celeste, en más de una ocasión Martín Anselmi ha pedido esclarecer los hechos con la directiva y presidencia de Cruz Azul. Tristemente para su causa, el club, hasta ahora, le ha cerrado cualquier puerta para volver.