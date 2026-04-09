TV Azteca transmitirá el Clásico Fluminense vs Flamengo en la Jornada 11 del Brasileirao
Fluminense y Flamengo se enfrentan en actividad de la Jornada 11 del Brasileirao, un partido que es Clásico en esa competencia y en el que se jugan importantes puntos.
Se enfrentan este sábado en el Brasileirao durante la Jornada 11 del torneo, el Fluminense en contra del Flamengo en encuentro que es uno de los grandes Clásico de Brasil y que podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes.
Te podría interesar: Chivas promete que en 11 días hará una remodelación clave en su estadio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
Llegó la jornada 11 del torneo local, y en el calendario aparece este vibrante partido de mucha tradición, el cual además sucederá cuando ambos equipos están entre los punteros y el resultado afectará directamente en la tabla general.
Te podría interesar: América vs Cruz Azul de la Jornada 14 en Liga MX, tiene ya árbitro central
El enfrentamiento de Fluminense y Flamengo está muy presente en la competencia doméstica y ambas escuadras trabajan a tope en sus campamentos para este duelo.
Lo que tienes que saber del Fluminense vs Flamengo del Brasileirao
- Partido: Fluminense vs Flamengo
- Fecha y Hora: Sábado 11 de abril 3:30 PM
- Estadio: Estadio Maracaná
- Pronóstico: 29 % victoria del Fluminense 31 % empate 40% victoria Flamengo
De volta ao trabalho, foco no clássico! 🇭🇺— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2026
📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/T71WRm5cfp
Así llegan Flamengo y Fluminense al partido de la Jornada 11
Fluminense está en el tercer escalón del torneo a solo 5 puntos del líder total que es Palmeiras y en casa sostendrán este cotejo que los impulsará hacia la cima.
Por Flamengo, están en el cuarto escalafón con 17 puntos y un triunfo los pone en la lucha directa con 20 unidades cada uno.
Para esto está 🕺 https://t.co/PH4QnzyJAl pic.twitter.com/Dnesg5Z3pX— Flamengo (@Flamengo_es) April 9, 2026