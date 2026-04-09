TV Azteca transmitirá el Clásico Fluminense vs Flamengo en la Jornada 11 del Brasileirao

Se enfrentan este sábado en el Brasileirao durante la Jornada 11 del torneo, el Fluminense en contra del Flamengo en encuentro que es uno de los grandes Clásico de Brasil y que podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes.

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Llegó la jornada 11 del torneo local, y en el calendario aparece este vibrante partido de mucha tradición, el cual además sucederá cuando ambos equipos están entre los punteros y el resultado afectará directamente en la tabla general.

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El enfrentamiento de Fluminense y Flamengo está muy presente en la competencia doméstica y ambas escuadras trabajan a tope en sus campamentos para este duelo.

Lo que tienes que saber del Fluminense vs Flamengo del Brasileirao

Partido: Fluminense vs Flamengo

Fecha y Hora: Sábado 11 de abril 3:30 PM

Estadio: Estadio Maracaná

Pronóstico: 29 % victoria del Fluminense 31 % empate 40% victoria Flamengo



De volta ao trabalho, foco no clássico! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/T71WRm5cfp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2026

Así llegan Flamengo y Fluminense al partido de la Jornada 11

Fluminense está en el tercer escalón del torneo a solo 5 puntos del líder total que es Palmeiras y en casa sostendrán este cotejo que los impulsará hacia la cima.

Por Flamengo, están en el cuarto escalafón con 17 puntos y un triunfo los pone en la lucha directa con 20 unidades cada uno.