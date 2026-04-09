Chivas promete que en 11 días, cumplirá con remodelación clave del Estadio Guadalajara, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y cuidando cada detalle de su cancha que es una de las mejores de México, Chivas informó que en su estadio el césped tiene una renovación de enorme importancia y la cual durará 11 días, por lo que prevén que no habrá problemas para los partidos agendados en este recinto.

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En un comunicado del Estadio Akron, destacaron que sigue mejorando y dieron detalles de lo que llaman una actualización de su césped pese a también anunciar que FIFA les dio el sello FIFA Quality PRO.

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Chivas cambia pasto del Estadio Guadalajara por uno especial

Las Chivas del Guadalajara, informaron que el pasto de invierno deja la zona de la cancha y llega para instalarse en solo 11 días el pasto de verano, el cual de acuerdo al apunte es el correcto para esta etapa del año y para encarar la Copa Mundial de la FIFA.

Subrayó Chivas que apenas y culminó el partido ante Pumas, arrancó con esta titánica tarea: "La etapa final de dicho trabajo, el cual consistirá básicamente en la sustitución del pasto de invierno por pasto de verano, inició de inmediato tras el partido de Liga MX entre Chivas y Pumas".

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La casa de los mexicanos sigue poniéndose a punto y mejorando cada día más.



Por eso mismo, te compartimos una actualización importante en la que estaremos trabajando ⬇️https://t.co/OdGM9xsFYo — Estadio AKRON (@EstadioAKRON) April 6, 2026

Chivas y el compromiso de 11 días para cambiar de pasto de su estadio

"Las labores se realizarán durante 11 días y todo estará listo para que se lleve a cabo el encuentro de la Jornada 15 del Torneo de Clausura 2026 entre Guadalajara y Puebla, programado para el 18 de abril", indicó el Rebaño en este comunicado, esperando que todo esté en orden para celebrar el juego ante La Franja.