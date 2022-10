¿Cuál fue el camino de Villano IV hasta Triplemanía 30?

El Villano IV expone este sábado 15 de octubre su incógnita en Triplemanía 30,ante un esteta de peligro como lo es Pentagón Jr., enfrentamiento que nació luego de que ambos gladiadores se vieran superados en la Ruleta de la Muerte, evento central de los 30 años de Lucha Libre AAA.

La AAA anunció el 25 de enero, que para conmemorar a lo grande los 30 años del nacimiento de esta compañía, ocurrirían tres Triplemanía repartidas en tres sedes, en las que un torneo sería el tema protagónico para que en la Ciudad de México, el 15 de octubre viera su final en un duelo de máscaras.

El formato de la Ruleta de la Muerte AAA

Triplemanía Monterrey 30 de abril

En a Monterrey se dio la primera etapa, donde 4 contiendas citaba a leyendas que arrancarían la eliminatoria y donde Canek, Rayo de Jalisco Jr, Último Dragón y LA Park se salvaron.

(Ganador) Último Dragon vs Pentagón Jr

(Ganador) Rayo de Jalisco vs Blue Demon Jr

(Ganador) LA Park vs Villano IV

(Ganador) Canek vs Psycho Clown

Resultados Triplemanía Tijuana 18 de junio

La segunda escala de tres Triplemanías, se celebró en el Estadio de los Xolos de Tijuana, recinto que presenció una gran lucha del Villano IV en la que terminó con una herida en la cabeza, un oído estallado y múltiples golpes severos.

(Ganador) Psycho Clown vs Villano IV

(Ganador) Blue Demon Jr. vs Pentagón Jr.

Triplemanía 30 CDMX

Este 15 de octubre los dos perdedores de la Ruleta de la Muerte se medirán en una contienda de alto calibre en la que podrán en juego sus tapas, siendo un choque contrastante por la experiencia y la edad de ambos gladiadores.

Transmisión de Triplemanía XXX

La Triplemanía XXX se celebrará este 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde habrá ocho luchas de alto perfil. El evento y la cobertura la podrás seguir por Lucha Azteca.

La transmisión de la Triplemanía 30, la podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App, justo al terminar Box Azteca el sábado 15 de octubre.