Triplemanía Tijuana, siete luchas encenderán el Estadio de Xolos

Lucha Libre AAA presenta este sábado 18 de junio desde el Estadio de los Xolos, la segunda edición de este año: la Triplemanía Tijuana que tendrá siete luchas confirmadas y como gran atractivo la etapa semifinal de la Ruleta de la Muerte, además de un enfrentamiento que dejará a una luchadora sin máscara.

La cartelera definitiva de Triplemanía Tijuana

Lucha estelar: Hardy Boys Matt Hardy vs Jeff Hardy (posible ausencia) vs Dragon Lee vs Dralístico

-Aún no se determina su Jeff estará presente o si otro gladiador tomará su lugar.

Lucha Ruleta de la Muerte: Psycho Clown vs Villano IV

Un duelo entre dos generaciones y en la que Psycho busca venganza, pues los Villanos le quitaron las tapas a los Brazos en 1988.

Lucha Ruleta de la Muerte: Blue Demon Jr vs Pentagón Jr.

Máscara vs Máscara: 2 perdedoras Ruleta de la Muerte Femenil

El momento definitivo en el que se conocerá la identidad de una amazona, ocurrirá en Tijuana.

Lucha de Alto Impacto: Hijo del Vikingo vs Fénix vs Bandido vs Taurus vs Laredo Kid

Un duelo que se anunció con cinco gladiadores de alto nivel, incluido el megacampeón de la AAA.

Ruleta de la Muerte Femenil en Jaula: Lady Shani vs Lady Maravilla vs Lady Flammer vs Sexy Star vs Reina Dorada vs La Hiedra vs Chik Tormenta

En una jaula, las siete luchadores buscarán salvarse para no exponerse en un mano a mano.

Copa Triplemanía: 13 luchadores saldrán a buscar el trofeo de la Triplemanía de Tijuana

¿Dónde ver la Triplemanía de Tijuana?

Este sábado 18 de junio desde el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, podrás ver la Triplemanía por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con todo lo ocurrido en el magno evento, al terminar Box Azteca.