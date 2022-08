Triplemanía XXX: Faltan dos meses para la gran celebración de AAA

La Triplemanía XXX se acerca y este lunes 15 de agosto la compañía creada por Antonio Peña tiene una cuenta regresiva de dos meses para rl evento del 15 de octubre a celebrarse en la Arena Ciudad de México.

Esta celebración por los 30 años de existencia, será la culminación de una serie de tres Triplemanías que tuvieron como eje central un torneo bautizado como Ruleta de la Muerte, en donde ocho gladiadores expusieron sus máscaras quedando al final solo Villano IV y Pentagón Jr.

De este modo, el 15 de octubre la Triplemanía tendrá la contienda de máscara contra máscara entre el miembro de la dinastía Mendoza y el Penta Zero Miedo en el duelo más importante en su carrera en México.

¿Cómo llegaron hasta esa instancia Pentagón Jr y Villano IV?

El 30 de abril se efectuó la Triplemanía Monterrey, donde Villano IV perdió a manos de LA Park en la mejor lucha de la noche, quedando la huesuda salvada.

Luego el 18 de junio en Tijuana, Villano IV se midió ante Psycho Clown, saliendo triunfador el de los Alvarado, por lo que Villano fue a la final para exponer su incógnita.

En otra llave, Penta cayó en Monterrey ante Último Dragón y en Tijuana fue sometido por Blue Demon Jr, sentenciándose así el pleito definitivo.

¿A dos meses de distancia cómo están Villano IV y Pentagón Jr?

Villano IV, con cuatro décadas de experiencia arriba al duelo con el amplio conocimiento de esta clase de duelos, pero aceptó que suma una serie de lesiones recientes.

“Contra LA Park me fracturé una costilla cuando me aventó a una tabla. Contra Psycho tuve dos heridas en la cabeza que no dejaban de sangrar y me lastimó el oído izquierdo, se reventó y sigo en recuperación por eso, pero no serán pretextos”, comentó a Lucha Azteca.

Por el lado de Pentagón Jr sabe que cuenta con la juventud y vitalidad para superar el desafío además del conocimiento de Villano IV por consejos que él mismo le dio cuando empezaba a forjar su carrera en AAA.

¿Qué otras luchas habrá en Triplemanía?

Están confirmadas cuatro luchas:

Máscara vs Máscara: Pentagón Jr contra Villano IV

Cabellera vs Cabellera: Cibernético contra Pagano

Megacampeonato: Hijo del Vikingo contra luchador sorpresa

Campeonatos: Taya vs Thunder Rosa