México vs Panamá: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO la final de la Copa Oro 2023

Tras vencer a Jamaica y Estados Unidos, respectivamente, México y Panamá lograron su boleto a la final de la Copa Oro 2023: el duelo será el próximo domingo 16 de julio en el Estadio SoFi de Los Ángeles. En el duelo, la Selección Mexicana buscará su doceavo título de la competencia, mientras que la Selección Panameña va por su primero.

Será la primera ocasión que México y Panamá se midan en una final de Copa Oro. Anteriormente, ambos combinados nacionales se han medido en cinco ocasiones, donde han dividido triunfos y un empate.

Resumen: México 3-0 Jamaica | Semifinal Copa Oro 2023

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TV Azteca transmitirá EN VIVO la final de la Copa Oro 2023

El próximo domingo 16 de julio, en punto de las 17:50 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, empezará la transmisión de la final de la Copa Oro 2023; México vs Panamá, a través de la señal de Azteca 7. Con la narración inigualable de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Jorge Campos, David Medrano y todo el equipo de Fut Azeca, podrás disfrutar del duelo por el título en el certamen de la Confederación de América del Norte.

El camino de México a la final de la Copa Oro 2023

En la fase de grupos, el combinado dirigido por Jaime Lozano se enfrentó a Honduras, Haití y Qatar donde tuvo un balance de dos triunfos y una derrota, con lo que alcanzó al primer lugar del sector; en los cuartos de final se midió a Costa Rica y Jamaica fue la víctima en las semifinales.

El camino de Panamá a la final de la Copa Oro 2023

Por su parte, Panamá se midió a Costa Rica, Martinica y El Salvador en la primera ronda del certamen; en la siguiente ronda, venció a Qatar por cuatro goles de diferencia y ante Estados Unidos, en un duelo que llegó a la instancia de penales, logró su clasificación a la final de la Copa Oro 2023.

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