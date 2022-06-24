TV Azteca transmitirá la Gran Final de Fut Azteca eCup

La Gran Final de la Fut Azteca eCup está en la señal de Azteca Deportes. Cuatro países buscan alcanzar la gloria en el torneo más ambicioso de FIFA 22.

Luego de sus respectivos torneos nacionales, México, Argentina, Colombia y Costa Rica, disputarán la Final en las instalaciones de TV Azteca en busca del mejor jugador de Latinoamérica.

Conociendo a la mayoría de los finalistas, Colombia estará representado por Sebastián Ortíz, jugador profesional de Infinity Esports. Costa Rica tiene como representante a Gabriel Otárola y Argentina cuenta con Valentín Mazzalupo, Pro-Player de Krü Esports, equipo de Sergio ‘Kün’ Agüero.

Por su parte, México aún no define a su representante. Xpharm y Panquedeus se medirán en la Gran Final Nacional para conocer al último finalista en el cuadrangular internacional.

Alex Arias, mejor conocido en el mundo de los Esports como Xpharm, se consagró como Campeón en el torneo de PlayStation. El jugador de Chivas Esports derrotó a Crackheber para conseguir su lugar en la Final en busca de representar al país. En el torneo de Xbox, Panquedeus derrotó a NEROSTARLD432 para colocarse en la Final Nacional.

Luego del sorteo realizado para conocer los cruces en la Gran Final de la Fut Azteca eCup, Argentina se medirá a Colombia y Costa Rica jugará ante México.

¡Cruces definidos! 🔥



Tras el sorteo para conocer los enfrentamientos en la Gran Final de la #FutAztecaeCup, así quedaron los enfrentamientos:



Argentina 🇦🇷🆚🇨🇴 Colombia



Costa Rica 🇨🇷🆚🇲🇽 México#AztecaEsports pic.twitter.com/CEWj3K8yW2 — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) June 24, 2022

Los juegos se disputarán en formato de ida y vuelta, por lo que avanzarán los jugadores debido al marcador global de los dos encuentros.

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Dónde ver la Final Internacional de la Fut Azteca eCup

Este sábado 25 de junio, México, Argentina, Colombia y Costa Rica se medirán en la Gran Final de la Fut Azteca eCup.

Los encuentros serán narrados por las voces del equipo de Fut Azteca y la transmisión la podrás seguir a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Azteca Esports, así como en el sitio aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

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