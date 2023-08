Los partidos de 16vos de final que transmitirá TV Azteca

Los 16vos de lugar de la Leagues Cup los podrás vivir por las pantallas de Azteca Deportes. Con el arranque de la Fase Final del torneo que mide equipos entre la Liga BBVA MX y la MLS, Azteca 7 trae para ti el Mazatlán vs Dallas, y el Atlas vs New England.

Ambas escuadras llegaron como líderes de sus respectivos sectores, además con paso perfecto, pues ganaron los duelos que les correspondieron en la Fase de Grupos. Por si fuera poco, los Zorros llegaron la ronda de eliminación directa sin recibir gol.

TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Dallas | 16vos lugar Leagues Cup

El primero de los duelos que podrás disfrutar por la pantalla de Azteca 7, y seguir la mejor cobertura en nuestras redes sociales será el encuentro entre Mazatlán y Dallas, que se jugará este miércoles 2 de agosto, en punto 7:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Toyota de Texas.

El conjunto de la MLS arribó a este partido con cuatro unidades, esto gracias a un empate frente a Charlotte FC, pero que en los penaltis cayó; y una victoria contundente frente a los Rayos del Necaxa, por pizarra de 3-0, para clasificar en segundo lugar.

TV Azteca transmitirá Atlas vs New England | 16vos lugar Leagues Cup

La doble cartelera la completamos con el Atlas vs New England. Este duelo se jugará el jueves 3 de agosto, en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), en el Gillette Stadium, inmueble que también casa de los seis veces ganadores del Super Bowl, los Patriots.

Por su parte, la escuadra de los Estados Unidos clasificó en segundo lugar con cuatro puntos gracias a una igualada sin goles frente al New York RB, pero derrota en la tanda desde los 11 pasos; para después golear por marcador de 5-1 al Atlético San Luis.