TV Azteca transmitirá Bravos de Juárez vs Atlético de San Luis en la Jornada 17 del Clausura 2026

Este 25 de abril, las emociones de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 llegan recargadas a la señal de TV Azteca. Con una triple cartelera, este sábado las acciones arrancan en el Estadio Universitario, donde Tigres recibe a Mazatlán en punto de las 17:00 horas. Posteriormente, nos trasladamos al Estadio Nemesio Diez donde Toluca se mide a León y para finalizar, Juárez recibe al Atlético de San Luis a las 21:00 horas.

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Dirigidos por Pedro Caixinha, los Bravos ya no tienen posibilidades de acceder a la Fase Final de la presente campaña, pues se encuentran en el lugar 15 de la tabla general con 16 puntos. Por su parte, el cuadro Potosino tampoco puede avanzar a la Liguilla al ubicarse en el puesto 12 de la clasificación con 18 unidades, pues el octavo lugar tiene marca de 22 puntos con un juego por disputar.

FC Juárez encara el partido en casa luego de haber perdido en su visita a Pumas en la Fecha 16, encuentro disputado a media semana. Del otro lado, el Atlético de San Luis comandado por Raúl Chabrand viene de ganarle a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera.

Partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026

Viernes 24 de abril:

Puebla vs Querétaro - 21:00 Hrs.

Sábado 25 de abril:

Pachuca vs Pumas - 17:00 Hrs.

Tigres vs Mazatlán - 17:00 Hrs.

Toluca vs León - 19:05 Hrs.

Chivas vs Xolos - 19:07 Hrs.

FC Juárez vs Atlético de San Luis - 21:00 Hrs.

América vs Atlas - 21:10 Hrs.

Domingo 26 de abril:

Santos vs Monterrey - 17:00 Hrs.

Cruz Azul vs Necaxa - 19:05 Hrs.

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