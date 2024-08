TV Azteca transmitirá el partido de Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO | Octavos de Final Leagues Cup 2024

Se van a disputar los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024, en los cuales lograron clasificar seis equipos mexicanos y 10 equipos de la MLS. Los enfrentamientos van a comenzar desde el 12 de agosto del 2024 hasta el martes 13 de agosto del 2024.

Los partidos de los Octavos de Final son: América vs St. Louis City, Toluca vs Colorado Rapids, Seattle Sounders vs Pumas, San Jose Earthquakes vs Los Angeles, Cincinnati vs Philadelphia Union, Mazatlán vs Cruz Azul, Tigres vs New York City e Inter Miami vs Columbus Crew.

VER GRATIS Mazatlán vs Cruz Azul

TV Azteca transmitirá partidos de los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024 y uno de los encuentros que podrás ver EN VIVO y GRATIS es el de Mazatlán vs Cruz Azul. Encuentro que se va a disputar el martes 13 de agosto del 2024 en punto de las 18 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Audi Field. El encuentro comenzará en punto de las 18 horas tiempo del centro de México.

El partido contará con el análisis y la narración de Carlos “Warrior” Guerrero, Luis García, Zague, Álvaro López Sordo y Omar Villarreal.

Por un lado el equipo celeste cuenta con un gran plantel y su estilo de juego lo pone como candidato al título a pesar de que acumula 5 partidos en la Leagues Cup sin poder ganar en los 90 minutos.

Por otra parte, Mazatlán ha sorprendido con su gran estilo de juego y la forma en que logra hacerse de las victorias. Por lo que se mantiene como uno de los equipos sorpresa pero ya candidato a la lucha de título.

