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Tyson Alexander es el campeón del Veritex Bank Championship

Tyson Alexander sumó un total de 23 bajo par para conseguir el título del Veritex Bank Championship. Nicolás Echavarría finalizó en quinto lugar.

Tyson Alexander es el campeón del Veritex Bank Championship

Escrito por: Azteca Deportes

Con una ronda final de 66 golpes, 5 bajo par, el colombiano Nicolás Echavarría escaló 9 posiciones para terminar su participación en el quinto lugar del tablero de líderes del Veritex Bank Championship, evento del Korn Ferry Tour, que se disputó en el Texas Ranger Golf Club, de Arlington, Texas y en el cual Tyson Alexander resultó ganador.

Echavarría, de 26 años, ganó en la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica el Sao Paulo Golf Club Championship y el San Luis Championship. Esta semana comenzó en la casilla 117 del Listado de Puntos del Korn Ferry Tour, pero su buena actuación este domingo lo hará llegar hasta la posición 100.

Nicolás Echavarría terminó quinto en el Veritex Bank Championship

El estadounidense Tyson Alexander conquistó este domingo su primer título en el Korn Ferry Tour tras imponerse con un total de 261 golpes, 23 bajo par, a su compatriota Theo Humphrey, quien había sido líder después de los primeros 54 hoyos y necesitaba hacer birdie en el último hoyo de la competencia para forzar un desempate.

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El estadounidense abrió el campeonato con rondas de 67-65-65. En el cuarto y último día logró mejorar su score registrando 8 birdies y 1 bogey para firmar tarjeta de 64 (-7) y un total de 23 bajo par, que fue inalcanzable para el resto de competidores.

Tyson Alexander, egresado de la Universidad de Florida, llegaba a este torneo luego de fallar el corte la semana pasada en Las Vegas. El golfista, de 32 años, cumplió nueve años como profesional en este 2021 y por primera vez estará en la pelea por ascender al PGA TOUR.

Con este triunfo saltará al puesto 31 del Listado de Puntos. Al final de la temporada, quienes terminen en el top-25 de dicho ranking obtienen una tarjeta para jugar en la mejor gira de golf a nivel mundial.

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El chileno Guillermo Pereira terminó en el vigésimo octavo lugar con un acumulado de 14 bajo par. Mientras que, los argentinos Julián Etulain y Augusto Núñez, culminaron el torneo con -10 y -9, en el sitio 53 y 59, respectivamente.

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