Última Hora: Defensa del Puebla es fichado por equipo de la liga española

Estamos a una semana del arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y los movimientos entre clubes no han parado, en esta ocasión quien sorprende es el Puebla y es que fue un movimiento que nadie vio venir, mandó a uno de sus defensas centralas a España.

Emanuel Gularte, jugador que llegó al Club Puebla en 2020 es ahora nuevo jugador del Real Sporting de Gijón y disputará la próxima temporada en la segunda división de la liga española. Llega a España tras haber estado cedido durante un año en el Club Peñarol, equipo donde quedó campeón de la Copa de Uruguay.

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Gularte llega a España en calidad de cedido con un contrato que terminará el 30 de junio del 2027, en esta fecha tendrá que regresar con el Puebla a menos que negocíen una compra.

En Liga MX disputó 37 partidos con la escuadra queretana anotó en 3 ocasiones y asistió de igual manera en tres ocasiones, con Puebla jugó 107 partidos y anotó en 5 ocasiones.

¿Cuál es el valor de Emanuel Gularte?

Su valor actual según Transfermarkt es de 2 millones de euros y llega con 28 años de edad para buscar continuidad en el viejo continente.

A través de sus redes sociales Emanuel Gularte dejó el siguiente mensaje para anunciar su llegada al club español:

"Los sueños nunca se cumplen por casualidad. Se construyen con esfuerzo, trabajo y convicción.

Hoy tengo el inmenso orgullo de decir que soy jugador del Real Sporting de Gijón.

Desde niño soñé con llegar a Europa. Fueron años de trabajo arduo, de superar obstáculos y de nunca bajar los brazos.

Por eso este momento tiene un significado muy especial para mí."

Rápidamente los comentarios de los aficionados del equipo español llegaron al anuncio y en su mayoría fueron de aprobación sobre el sentir del jugador uruguayo por vestir sus colores.

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