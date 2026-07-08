ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma a su entrenador para el Apertura 2026

La directiva de Cruz Azul ha terminado con las especulaciones y ha confirmado la renovación de Joel Huiqui al frente de la dirección técnica. Tras haber alcanzado la gloria con la obtención de la décima estrella en el pasado Clausura 2026, el estratega mexicano ha recibido el voto de confianza total para liderar el proyecto deportivo durante el próximo torneo Apertura 2026.

La permanencia de Huiqui es un reconocimiento directo a la transformación que logró inyectar en el grupo. Recordemos que su llegada ocurrió en un momento crítico: el equipo arrastraba una racha negativa de nueve partidos sin ganar bajo el mando de Nicolás Larcamón. Huiqui tomó las riendas como un técnico interino que rápidamente cambió la mentalidad del vestidor, logrando un debut arrollador de 4-1 ante Necaxa que sirvió como punto de partida para una racha imbatible.

El clímax de su gestión ocurrió el pasado 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. En una final que quedará grabada en la memoria colectiva del club, Cruz Azul demostró su temple al remontar ante Pumas en su propia casa. El tanto definitivo de Rodolfo Rotondi en los minutos finales del partido no solo le otorgó el título a la institución, sino que consagró la figura de Huiqui como un ídolo que sabe lo que significa portar y defender los colores cementeros.

JOEL HUIQUI RENOVADO COMO DT DE LA MÁQUINA 🚂



El Director Técnico campeón del fútbol mexicano permanecerá en el banquillo Celeste 🫡 pic.twitter.com/pRfGLZV9qm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 8, 2026

El desafío del Apertura 2026: ¿El bicampeonato en la mira?

A diferencia del torneo anterior, donde su labor fue de rescate inmediato, el estratega de 43 años tiene ahora el escenario ideal: una pretemporada completa para implementar su filosofía de juego desde cero. Bajo la supervisión de Víctor Velázquez, el club busca que este periodo de preparación sea el cimiento sólido para pelear por el bicampeonato.

La apuesta por la continuidad busca capitalizar el sentido de identidad que Huiqui aporta al equipo. La afición celeste, que celebró la décima con gran intensidad, ahora espera que esta nueva etapa bajo el mando del exdefensor mantenga al equipo en los puestos de honor, asumiendo con responsabilidad el papel de ser el rival a batir en el fútbol mexicano.

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