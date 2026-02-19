ÚLTIMA HORA: Martín Anselmi volvió a sufrir un FRACASO en un torneo internacional

En el partido de ida de la fase clasificatoria rumbo a la Copa Libertadores, Botafogo perdió 1-0 en su visita a Nacional Potosí, resultado que complica su pase a la fase de grupos del torneo.

El equipo dirigido por Martín Anselmi volvió a tener problemas para generar peligro en el ataque, en un encuentro donde también influyó la altitud.

Ahora, el conjunto brasileño está obligado a ganar el partido de vuelta si quiere seguir con vida en la competencia. Con esta derrota, el técnico argentino suma seis caídas seguidas al frente del “Fogão”, la peor racha de su carrera.



Flamengo 1-0 Botafogo (Campeonato Carioca)

Botafogo 0-2 Fluminense (Brasileirao)

Vasco 1-0 Botafogo (Brasileirao)

Botafogo 1-2 Bahia (Brasileirao)

Palmeiras 3-1 Botafogo (Brasileirao)

Nacional Potosí 1-0 Botafogo (Copa Libertadores)

En estos seis partidos, su equipo apenas ha marcado dos goles, reflejando el complicado momento que atraviesa.

¿Cómo le fue a Martín Anselmi en su paso por Europa?

Antes de asumir el reto en Brasil, Anselmi vivió una breve y complicada experiencia europea al frente del Porto, al que dirigió durante la primera mitad de 2025. Su paso por el conjunto portugués quedó marcado por la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Durante ese torneo, el Porto cayó ante Inter Miami, resultado que aceleró su salida tras una participación por debajo de las expectativas institucionales. La directiva decidió poner fin a su ciclo el 1 de julio de 2025, cerrando así su primera incursión en el futbol europeo.

Anselmi y su salida polémica de Cruz Azul

La etapa de Anselmi en Cruz Azul finalizó a finales de 2025, luego de haber consolidado un proyecto competitivo tanto en el plano local, donde alcanzó una Final de la Liga BBVA MX y una Semifinal. Su salida respondió a la oportunidad de continuar su carrera en el extranjero, tras posicionarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección en el mercado.

Sin embargo, su presente esta lejos de aquel reconocimiento obtenido en el futbol mexicano. Hoy, el técnico argentino enfrenta un escenario adverso que podría definir su continuidad en el banquillo brasileño si no logra revertir la tendencia negativa en las próximas jornadas.

