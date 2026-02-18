¿Acercamiento a la Liga MX? Víctor Osimhen se declara seguidor de Cruz Azul

El actual delantero del Galatasaray y campeón de la Serie A con el Napoli, el nigeriano Victor Osimhen, sorprendió con sus declaraciones llenas de afecto hacia su compatriota y excompañero en la selección sub-17 de Nigeria, Christian Ebere, hoy atacante de la Máquina de Cruz Azul.

Osimhen habló sobre la relación cercana que mantiene con Ebere y de su ética de trabajo: “Él es un hermano para mí, me cae bien y es adicto al trabajo, siempre está corriendo en el gimnasio. Es el último jugador que se va después del entrenamiento”, en entrevista con TNT Sports tras el duelo de Champions League entre Galatasaray y Juventus donde el conjunto turco se llevó la victoria por marcador de 5-2.

Victor Osimhen asegura que la Liga MX es muy difícil

El atacante nigeriano, considerado uno de los mejores delanteros africanos de la actualidad, se mostró orgulloso de ver a Ebere cumplir sus sueños en el futbol profesional: “Me alegra que haga lo suyo, que esté viviendo sus sueños y hablamos de vez en cuando. La liga mexicana es muy difícil y es un talento de primer nivel”.

Christian Ebere en su primer partido como jugador de Cruz Azul.|Jose Hernandez/Mexsport

Osimhen también aprovechó para enviar un mensaje de respaldo al club cementero: “Sin duda, a donde quiera que vaya apoyaré al Cruz Azul”. Estas palabras no solo reflejan el vínculo personal entre ambos jugadores, sino también un mensaje par un futuro seguir su carrera en la Liga BBVA MX.

Christian Ebere, quien llegó a Cruz Azul como una apuesta de futuro, ha llamado la atención por su velocidad y capacidad de desequilibrio. El respaldo de una figura como Osimhen refuerza la confianza en su potencial y en el impacto que puede tener en el futbol mexicano.

¿Cuántos minutos ha jugado Christian Ebere con Cruz Azul

El delantero africano de Cruz Azul debutó ante Toluca, suma en tres encuentros con la Máquina 63 minutos y aunque todavía no se ha estrenado como goleador, ha sido un revulsivo en el ataque del conjunto cementero.

