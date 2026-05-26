ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana recibe REFUERZOS europeos a días de su partido con Australia

La Selección Mexicana de Futbol recibió buenas noticias de cara al partido del próximo sábado 30 de mayo en contra de su similar de Australia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Santiago Gimenez del AC Milan y Obed Vargas del Atlético de Madrid reportaron en concentración del cuadro nacional encabezado por Javirer Aguirre, además, Johan Vásquez del Genoa hará lo propio el día miércoles 27 de mayo.

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Así lo dio a conocer la Selección Nacional de México a través de sus redes sociales oficiales, poco a poco el equipo que quiere conformar el 'Vasco' va tomando forma con los futbolistas que militan en el 'Viejo Continente'. Cabe recordar que, Raúl Alonso Jiménez sería el siguiente en reportar con el cuadro nacional y así, encarar a Australia prácticamente con lo mejor disponible.

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Recuerda que podrás disfrutar tanto el cotejo contra Australia como el de Serbia por la mejor televisora del país. El día sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm empezará la transmisión del partido en contra de los oceánicos, mientras que, será el jueves 4 de junio a la misma hora para el duelo contra los serbios, ambos los podrás seguir EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluídos los tres de la Selección Mexicana en la fase de grupos los podrás sintonizar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión.