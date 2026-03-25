Estos son los mejores partidos de la Fecha FIFA de marzo

En los próximos días, las selecciones nacionales van a regresar al terreno de juego con partidos de preparación y los duelos de repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde resaltan algunos duelos que han atrapado la atención de los aficionados al futbol.

Estos son los partidos más llamativos de la Fecha FIFA

Entre los duelos que destacan, se encuentran dos partidos del repechaje de la UEFA, junto con otros amistosos de preparación. A continuación, te dejamos los cinco duelos más esperados:

Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA

Italia vs Irlanda del Norte

La Nazionale no ha podido estar en los últimos mundiales, por lo que ahora llega con la obligación de vencer a Irlanda del Norte, ya que sería la tercera ocasión que se queda en el camino. Por su parte, los irlandeses quieren demostrar que están listos para clasificar.

Dinamarca vs Macedonia del Norte

El duelo entre estas dos escuadras ha llamado mucho la atención, principalmente entre la afición mexicana, porque uno de ellos puede colocarse en el grupo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo que logre ganar, va a jugar un duelo definitivo ante el ganador del encuentro entre República Checa contra Irlanda.

Brasil vs Francia

El enfrentamiento entre estas dos potencias mundiales, es para muchos el partido más atractivo de la Fecha FIFA, por la calidad que tienen las dos plantillas. Los Galos llegan con la espinita clavada por el resultado en la final de Qatar 2022, mientras que Brasil quiere volver a su grandeza de la mano de Carlo Ancelotti.

México vs Portugal

Finalmente, tenemos el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, un rival que va a representar un reto para los comandados por Javier Aguirre. Sin embargo, el gran ausente va a ser Cristiano Ronaldo, por parte del equipo mexicano, se va a tener el regreso de Guillermo Ochoa, tras la lesión de Luis Malagón.

