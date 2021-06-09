Las últimas 10 finales de la Copa Oro ¿Las recuerdas? | FOTOS

En esta galería recordamos las últimas 10 finales de la Copa Oro y sus dos únicos campeones, México y Estados Unidos. Las finales de 2002 a 2019. ¿Te tocó verlas todas?

Últimas 10 finales de la Copa Oro

1. 2019

México venció 1-0 a Estados Unidos

2. 2017

Estados Unidos derrotó 2-1 a Jamaica

3. 2015

México derrotó 3-1 a Estados Unidos

4. 2013

Estados Unidos venció 1-0 a Panamá

5. 2011

México derrotó 4-2 a Estados Unidos

6. 2009

México goleó 5-0 a Estados Unidos

7. 2007

Estados Unidos derrotó 2-1 a México

8. 2005

Estados Unidos venció 3-1 en penales a Panamá

9. 2003

México derrotó 1-0 a Brasil en tiempos extra

10. 2002

Estados Unidos derrotó 2-0 a Costa Rica

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