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Las últimas 10 finales de la Copa Oro ¿Las recuerdas? | FOTOS
Antes de que comience la Copa Oro 2021, recuerda las últimas 10 finales de este torneo, en la que México y Estados Unidos han alternado los triunfos.
En esta galería recordamos las últimas 10 finales de la Copa Oro y sus dos únicos campeones, México y Estados Unidos. Las finales de 2002 a 2019. ¿Te tocó verlas todas?
Últimas 10 finales de la Copa Oro
1. 2019
México venció 1-0 a Estados Unidos
2. 2017
Estados Unidos derrotó 2-1 a Jamaica
3. 2015
México derrotó 3-1 a Estados Unidos
4. 2013
Estados Unidos venció 1-0 a Panamá
5. 2011
México derrotó 4-2 a Estados Unidos
6. 2009
México goleó 5-0 a Estados Unidos
7. 2007
Estados Unidos derrotó 2-1 a México
8. 2005
Estados Unidos venció 3-1 en penales a Panamá
9. 2003
México derrotó 1-0 a Brasil en tiempos extra
10. 2002
Estados Unidos derrotó 2-0 a Costa Rica
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