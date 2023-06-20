¿Cuáles han sido los últimos interinatos en la Selección Mexicana?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) nombró a Jaime Lozano como entrenador interino y se hará cargo de la Selección Mexicana en la próxima Copa Oro que se jugará del 24 de junio al 16 de julio.

La última ocasión que México se vio en la necesidad de ocupar un entrenador temporal fue en 2018, en la figura de Ricardo Ferretti.

Ricardo Ferretti

El famoso “Tuca” se hizo cargo de la Selección Mexicana tras el mundial de Rusia 2018, enfrentó a Argentina, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay, pero no tuvo los resultados deseados.

En 2015, tras la destitución de Miguel Herrera, Ferretti tomó el timón de manera temporal y calificó a México a la Copa Confederaciones 2017 de Rusia tras vencer 3-2 a Estados Unidos con un golazo de Paul Aguilar. En 1993, Tuca dirigió al tricolor en su victoria ante Costa Rica en el Estadio Azul.

El brutal golazo de Paul Aguilar ante Estados Unidos en 2015

Enrique Meza

Tras el mundial de Sudáfrica 2010, Javier Aguirre informó que tras culminar su relación laboral con el cuadro nacional dejaría el cargo.

México ya tenía cerrado un partido contra España, campeona del mundo, ese partido lo dirigió Enrique Meza en manera de homenaje.

Efraín Flores

En el mismo proceso en el que se designaba a José Manuel de la Torre, Efraín Flores se hizo cargo del equipo en un amistoso ante Colombia en Monterrey.

Te puedo interesar: La insólita razón por la que piden el regreso de México a la Copa Libertadores

Jesus Ramírez

Tras el fracaso que tuvo Hugo Sánchez en Carson, California, lugar en el que no pudo clasificar a México a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el “Macho” fue destituido luego de un encuentro amistoso ante Ghana en Inglaterra.

Jesus Ramírez, entrenador campeón del mundo Sub 17 se hizo cargo del arranque de las eliminatorias ante Belice en el Estadio Universitario.

Horario y donde ver México vs Honduras de la Copa Oro

La Selección Mexicana debutará en la Copa Oro ante Honduras, en el comienzo del mandato de manera interina a de Jaime Lozano; el partido lo podrás seguir a las 5:50 pm en aztecadeportes.com y Azteca 7.

Te puedo interesar: El otro mexicano que buscaría Matías Almeyda para el AEK Atenas

