El único mexicano que puede levantar un título de UEFA en la temporada 2025-2026

Solo un mexicano mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar un título europeo para esta temporada 2025-26, luego de una jornada en la que varios jugadores aztecas vieron esfumados sus sueños tras una desastrosa fecha en la UEFA Europa League.

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Obed Vargas, el único mexicano que puede ganar título europeo esta temporada

Antes de este jueves 16 de abril, cuatro mexicanos mantenían aspiraciones de conquistar un título de Europa, tanto en UEFA Champions League, como en Europa League y Conference League; sin embargo, tres han quedado eliminados y ahora solo Obed Vargas podría ganar un campeonato continental.

Desde su llegada a Atlético de Madrid en enero de este año, Obed Vargas ha si convocado para los partidos de la UEFA Champions League por parte del Cholo Simeone; sin embargo, el mexicano aun no ha visto actividad y ha permanecido en la banca, mientras que en LaLiga sí ha sido requerido por el entrenador argentino.

Ahora, Obed es el único mexicano que mantiene posibilidades de ganar un título de Europa, siempre y cuando los Colchoneros se impongan al Arsenal en las Semifinales.

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Mexicanos que quedaron eliminados de competiciones europeas

Este jueves fue una jornada desastrosa para los jugadores mexicanos en Europa tras la eliminación del AEK de Atenas y el AZ Alkmaar en la Conference League, además del Real Betis en la Europa League.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez empató como local frente al Shakhtar y no pudo remontar el marcador adverso de 3-0 sufrido en la ida, por lo que se despide del torneo continental. El mexicano jugó la primera mitad y fue amonestado al 31', aunque también recibió una artera entrada que no fue señalada por el árbitro.

Por su parte, el AEK de Atenas ganó 3-1 al Rayo Vallecano, pero no fue suficiente para remontar el 3-0 en contra sufrido en Vallecas. Orbelín Pineda fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

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