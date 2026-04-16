Prometía ser una figura mundial, rechazó jugar para México y hoy ni siquiera es titular en el Clausura 2026

Pese a haber nacido en la ciudad de Durango, Luka Romero mantiene vivo el sueño de representar a la Selección Argentina. Hace un año, el personal de la Selección Mexicana habría intentado convencer al delantero de 21 años de jugar para el equipo nacional. Sin embargo, su decisión ya estaba tomada: no jugar para México y esperar el llamado de la ‘Albiceleste’ en un futuro. Hasta la fecha, esto no ha sucedido.

Si bien es cierto que Romero nació en tierras mexicanas, creció en España donde incluso realizó toda su formación futbolística. Participó de las fuerzas básicas del Mallorca y debutó a mediados del año 2020, convirtiéndose en el futbolista debutante más joven de la historia de la liga con 15 años y 219 días. Luka ya estaba llamado a ser uno de los próximos talentos generacionales del futbol moderno.

Sin rumbo en Europa

En 2021, Lazio compraría su ficha y llegaría a Italia como una de las promesas más interesantes de la Serie A. No obstante, Romero nunca pudo sobresalir en el conjunto italiano, pero el AC Milan mantenía cierta esperanza en su proyección a futuro. Así fue como en 2023 lo contrataron como agente libre tras terminar contrato con el equipo de Roma.

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En Milan no encontraría lugar, por lo que la directiva del Rossonero decidió cederlo para que siga construyendo su carrera futbolística sumando minutos. Pasó por el Almería y el Alavés de España, equipos donde tampoco pudo brillar. Ya en 2025, Milan decidió desprenderse del jugador de forma definitiva y fue Cruz Azul quien aprovechó la oportunidad para ficharlo como refuerzo estrella para el Torneo Clausura de ese mismo año.

Luka Romero en Alavés

La Liga BBVA MX sigue siendo un desafío para Romero

Si bien mostró destellos de crack, Romero aún no se termina de acoplar al futbol mexicano. Ya ha pasado más de un año desde que fichó por Cruz Azul y, de momento, no se ha ganado la titularidad con Nicolás Larcamón como entrenador. En el presente Clausura 2026 suma once partidos jugados, pero solo ha sido titular en cuatro de ellos.

Hasta la fecha, Luka Romero no ha conseguido goles ni asistencias, siendo un futbolista que quedó muy lejos de la estrella que prometía ser en sus inicios. De todos modos, con 21 años, aún tiene margen para seguir creciendo y cambiar la imagen que ha demostrado hasta el momento.

|MEXSPORT

El llamado de Argentina sigue lejos

“Toda mi familia es argentina; mi sueño es vestir la camiseta albiceleste”, decía Romero en una entrevista para el sitio oficial de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). No obstante, su debut en la Mayor está lejos de ser una realidad.

El joven delantero formó parte de las divisiones juveniles de Argentina desde una temprana edad, jugando para las categorías Sub-15 hasta Sub-20. Pero es una realidad que con su nivel actual está lejos de recibir el llamado de Lionel Scaloni.

Luka Romero no estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Argentina, pero trabajará duro para poder ser una de las opciones en la edición 2030. Siendo tan joven, aún tiene potencial por desbloquear y demostrar que su decisión de rechazar a México no fue errónea.

