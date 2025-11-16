Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos de los aficionados ante Uruguay

El técnico de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, habló al termino del encuentro ante su similar de Uruguay el cual terminó con un empate a cero goles que no fue muy del agrado de los aficionados que asistieron al Estadio Corona en Torreón, Coahuila.

Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre

El entrenador mexicano destacó la evolución de su equipo, aunque reconoció que aún falta dar un salto de calidad para consolidar resultados.

El Vasco no quiso pronunciarse sobre los abucheos que recibió Raúl Rangel, arquero que fue incluido en la convocatoria pese a que Carlos Acevedo, portero del equipo de casa, permaneció en la banca y parecía previo al partido que sería el guardameta titular. “Yo no soy quién para juzgar a la afición, son libres y soberanos para expresarse como quieran, manifestaron su inconformidad libremente, no tengo autoridad para decir algo más”, declaró con firmeza.

¿Cuál es la calificación de Javier Aguirre a la actuación de la Selección Mexicana?

Javier Aguirre apuntó que ante Uruguay se notó una mejoría respecto a duelos anteriores. “Viví un partido intenso, tuvimos más posesión del balón pero no fuimos capaces de ganar, aunque tampoco merecíamos perder. El equipo muestra buena actitud, intensidad, fue una igualada ante un rival de mucha calidad, me voy contento”, expresó.

Sobre la racha de cinco encuentros sin ganar, Aguirre aseguró que no le preocupa, pues los rivales han sido de jerarquía y han permitido que México crezca futbolísticamente. “Si queremos dar ese salto de calidad, necesitamos mejorar y buscar fórmulas. Debemos trabajar todos los aspectos, por ejemplo, la definición. Ya encontré una forma de jugar y el equipo ha crecido de forma paulatina. La idea consiste en ganar. Estos partidos sirven como preparación; no disputamos la clasificación al Mundial y busco presentar el 11 de junio al mejor equipo posible”, aclaró.

¿Cómo calificó Javier Aguirre la actuación de Gilberto Mora?

Sobre el próximo duelo frente a Paraguay este martes 18 de noviembre en San Antonio, el Vasco adelantó que podrían darse modificaciones en el once inicial. Entre ellas, la posible inclusión de Armando González, a quien calificó como un jugador que “no desentonaría”. También se mostró satisfecho con el debut de Obed Vargas y con el desempeño de Gil Mora, resaltando que cuenta con un plantel joven que poco a poco va dando pasos hacia adelante.

