Estas son todas las veces que Chivas fue la base de la Selección Mexicana

A lo largo de la historia del futbol nacional, pocos clubes han tenido una influencia tan directa en la Selección Mexicana como las Chivas de Guadalajara. Su política de alinear únicamente futbolistas mexicanos no solo ha definido su identidad, sino que también lo ha convertido en una cantera constante para el plantel del país en distintas generaciones.

Llegada de Portugal a México para el partido del 28 de marzo

Desde sus primeras participaciones mundialistas hasta el actual proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Rebaño Sagrado ha sido la columna vertebral del combinado nacional. Ya sea por cantidad de convocados o por el peso específico de sus jugadores, Chivas ha dejado una huella profunda en la historia del equipo nacional.

Chivas y la Selección Mexicana: las veces que fue base en torneos internacionales

El aporte del Guadalajara a la Selección Mexicana ha sido constante desde 1950, acumulando un total de 47 futbolistas en distintas ediciones. Sin embargo, hay momentos específicos donde su presencia fue determinante y marcó una época.

Uno de los casos más emblemáticos se dio en Suecia 1958, cuando el histórico "Campeonísimo" aportó 6 jugadores, entre ellos Jaime "Tubo" Gómez y Guillermo Sepúlveda, consolidándose como el núcleo del equipo nacional en ese entonces.

Décadas más tarde, en Alemania 2006, Chivas volvió a ser la base indiscutida bajo el mando de Ricardo La Volpe. Futbolistas como Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Francisco "Maza" Rodríguez, Ramón Morales y Omar Bravo lideraron a un equipo que reflejaba claramente la identidad rojiblanca.

Para Sudáfrica 2010, aunque con menor cantidad, el club tapatío mantuvo una presencia clave con 5 jugadores, incluyendo a Javier "Chicharito" Hernández, quien comenzaba a escribir su historia como referente del plantel.

Chivas es el equipo que más jugadores aporta a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

En la actualidad, Chivas ha recuperado ese protagonismo dentro de la Selección Mexicana. Para la Fecha FIFA de marzo de 2026, Guadalajara es el club que más futbolistas aporta, con un total de 5 convocados para los amistosos ante Portugal y Bélgica.

Entre los nombres más destacados aparecen:



Raúl "Tala" Rangel : quien se perfila como arquero titular del proceso.

: quien se perfila como arquero titular del proceso. Roberto "Piojo" Alvarado : pieza clave en el ataque.

: pieza clave en el ataque. Armando "Hormiga" González: goleador que vive un gran momento en la Liga BBVA MX.

A ellos se suman jugadores como Richy Ledezma y Brian Gutiérrez. Este dominio no es aislado. En enero de 2026, Chivas ya había aportado 8 jugadores en otra convocatoria, siendo nuevamente el club con mayor representación. Además, también tuvo presencia importante en la Copa América 2024 y actualmente es base en selecciones juveniles como la Sub-20.