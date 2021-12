Ver gratis Triplemanía Regia en TV Azteca

Todo está listo para que dé inicio la segunda edición de Triplemanía Regia, un evento que se desarrollará en el Estadio de Béisbol Monterrey a partir de las 23:30 hrs. (tiempo del centro de México) y que podrás ver a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra app completamente GRATIS.

Finalmente se definirá quién será el nuevo megacampeón, el cual saldrá de la contienda estelar entre el Hijo del Vikingo, Bobby Fish, Jay Lethal, Samuray del Sol y Bandido.

La cartelera definitiva de Triplemanía Regia

1.- Contienda por el Megacampeonato de AAA (vacante)

Samuray del Sol vs El Hijo del Vikingo vs Bandido vs Jay Lethal vs Bobby Fish

2.- Enfrentamiento por los Campeonatos de Parejas Lucha Libre AAA

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (campeones actuales) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)

3.- Duelo de parejas especial

Dralístico y Dragon Lee vs. Laredo Kid y un luchador sorpresa

4.- Choque de Tercias

La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown)

5.- Enfrentamiento de tercias (oportunidad para ser retadores a campeonatos)

Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

6.- Evento Especial Marvel Lucha Libre

Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño

7.- Reyerta inicial femenil

Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer