Exjugador de Rayados es el elegido para ser titular con Países Bajos

El exjugador de los Rayados de Monterrey Vicent Janssen se perfila para sustituir a Memphis Depay en el debut de la selección de los Países Bajos ante Senegal en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Vicent Janssen, una de las sorpresas de la convocatoria del técnico neerlandés Louis van Gaal junto a Xavi Simmons, podría suplir a Depay, que continúa recuperándose de una lesión en un tendón de la corva que le ha impedido jugar los dos últimos meses en el Barcelona. El extécnico del Barcelona apostó por convocar a Memphis y en las últimas horas reconoció que no llegará al partido ante Senegal y que Janssen será su sustituto.

El pasado sábado el exjugador de la Liga MX, se mostró satisfecho por la opción de poder jugar en el primer partido de la Copa del Mundo de los neerlandeses.



Vicent Janssen no se enteró que estaba convocado para Qatar 2022



“No vi la rueda de prensa de Van Gaal porque estaba entrenando o comiendo en Amberes, no recuerdo. Después me enteré porque me lo contó la gente. Es agradable cuando el entrenador dice algo así. Veremos”, dijo en referencia al día en que el técnico anunció su convocatoria.

Janssen volvió a la selección con Van Gaal después de un periodo ausente de cinco años. Hace cinco meses, en junio, disputó en la Nations League sus primeros minutos con los Países Bajos después de mucho tiempo en un choque ante la selección de Gales. Después repitió contra Polonia y Bélgica y, finalmente, entró en la lista para el Mundial de Qatar 2022.

El exatacante del Monterrey tendrá que ver las caras con un central potente como Kalidou Koulibaly: “Ultimamente me he enfrentado a buenos defensores con frecuencia. Eso forma parte del futbol, especialmente en un Mundial, donde están los mejores del mundo”.

También habló sobre el contraste entre la selección que dejó en 2017 con la actual. En su anterior etapa con la selección neerlandesa vivió una mala época luego de no clasificarse para la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018. Ahora, la situación es diferente. “El contraste es genial. En esos momentos, había mucha negatividad en el equipo. Ahora hay mucho positivismo. Sabemos lo que queremos lograr juntos. El hecho de que haya presión, no es importante para nosotros”, apuntó Janssen.