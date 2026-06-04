Tiene 13 goles y vale 60 millones, pero podría jugar con la Sub-21 del América durante el AP2026

El mercado de transferencias es el escenario perfecto para que el Club América de un golpe sobre la mesa a fin de convertirse, nuevamente, en uno de los favoritos al título del Apertura 2026, aunque para ello deberá abrir la cartera y contratar a jugadores de calidad.

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Para tal situación, el conjunto americanista entiende que debe aprovechar los cupos de extranjeros, por lo que distintos reportes afirman que la directiva del América estaría considerando enviar a uno de sus foráneos a la Sub-21, al menos, durante el siguiente Apertura 2026.

¿Víctor Dávila jugará con la Sub-21 del América el Apertura 2026?

La lesión que Víctor Dávila tuvo hace algunos meses no solo le impidió cerrar el torneo, sino que también hará que no pueda estar en gran parte del Apertura 2026, motivo por el cual el Club América estaría considerando mandarlo a la Sub-21 una vez se recupere para ocupar su plaza de extranjero.

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Y es que, de acuerdo con información del portal América Monumental, la fractura de ligamentos en su rodilla hará que Victor Dávila esté todavía cinco meses más fuera de las canchas, por lo que, en el mejor de los casos, el chileno podría regresar para la parte final de la temporada.

Ante tal situación, la fuente sostiene que la directiva azulcrema le daría una nueva y última oportunidad para el siguiente año; sin embargo, para este Apertura 2026 el sudamericano disputaría los pocos minutos que tenga en la Sub-21, lo anterior a fin de que comience a tomar ritmo de cara al 2027.

¿Cuáles son los números de Víctor Dávila en América?

Víctor Dávila, valuado en 3 millones de euros según Transfermarkt (alrededor de 60 millones de pesos mexicanos), llegó al Club América en septiembre del 2024 desde el balompié ruso a cambio de 7.5 millones, según la fuente antes mencionada. En 60 partidos, el andino registra 13 tantos.