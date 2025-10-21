Qué es de la vida de Rodrigo Parra, portero banqueado en Pumas UNAM por Keylor Navas

Keylor Navas se adueñó de la portería de Pumas rápidamente, pero su llegada terminó con el sueño de Rodrigo Parra de ser el guardameta titular del equipo universitario. Efraín Juárez le dio la titularidad con apenas 17 años, pero su rendimiento no terminó de convencer al cuerpo técnico, por lo que pidieron la contratación del costarricense. Por otro lado, los de la UNAM fueron humillado por Cruz Azul en la jornada 13 del Apertura 2025 .

Tras varios meses fuera de la portería auriazul, Parra se mantiene en las categorías inferiores del equipo, teniendo minutos con el objetivo de tener otra oportunidad en el primer equipo en un futuro. De momento, Juárez confía en la jerarquía de Navas, pero no sería extraño que Rodrigo regrese a ser tenido en consideración. En la actualidad, Pumas está al borde de la eliminación en el Apertura 2025 .

Mexsport Rodrigo Parra se encuentra jugando en las divisiones inferiores de Pumas

A pesar de no tener minutos en Pumas, Parra fue recientemente considerado por la Selección Mexicana Sub-18 y disputó un partido ante el Sporting de Lisboa. Lo cierto es que errores puntuales le costaron su titularidad en el conjunto universitario, pero lejos de rendirse, el joven guardameta sueña con regresar a la portería del club que lo formó.

Rodrigo Parra: la razón por la que Pumas buscó a Keylor Navas

Luego de que Pumas se quedará sin opciones en la portería, el cuerpo técnico decidió darle una oportunidad al juvenil y recibió el respaldo de Efraín. Sin embargo, el portero tuvo errores puntuales contra Pachuca y Santos Laguna que le costaron la confianza que el director técnico le brindó. En este contexto, la directiva fue en busca de Navas para que sea el cancerbero titular de Pumas.

El valor de mercado de Rodrigo Parra en 2025

Tras desaparecer del primer equipo de Pumas, Parra sumó minutos en las divisiones juveniles del conjunto universitario. Según Transfermarkt, el guardameta de 17 años tiene un valor de mercado de 100 mil euros. En la temporada suma 8 partidos jugados y recibió 22 goles.