Video: Niño rompe en llanto tras ser bromeado con la muerte de Messi

Le rompieron el corazón a un pequeño aficionado, pues en redes sociales se volvió viral el video de un niño que rompió en llanto tras una broma de su familia, que le dijo que Lionel Messi se había muerto.

La magia de Leo en el terreno de juego ha hecho que miles de aficionados lo sigan como a una verdadera deidad. Entre ellos están los pequeños niños, quienes sueñan en algún momento ser como el argentino o por qué no, por lo menos conocerlo.

La broma a un niño sobre la muerte de Messi

En redes sociales se volvió viral un video en donde se ve a un niño jugando en su casa, cuando de repente, la persona que lo está grabando finge leer una noticia sobre la muerte de Lionel Messi.

“Messi muere a los 36 años”, es lo que se alcanza a escuchar cuando se ve al niño totalmente paralizado. Para hacerlo sonar aún más real, se aprecia que la misma persona pregunta: "¿es cierto? ¿es real?”, mientras el pequeño aficionado se mantiene inmóvil.

Con el niño sin moverse, la misma persona dice que “murió en su casa” y justo antes de que termine el video, el pequeño aficionado empieza a llorar sin consuelo. Otra persona le dice “si no era tu papá", mientras intenta contener la risa. No se alcanza a apreciar si posteriormente le cuando le dicen que es una broma, aunque la publicación va acompañada de: “Se quedó re tieso y no se preocupen, ya le dijimos que es broma”.

La mayoría de los comentarios hacen alusión a que fue una muy mala broma, principalmente por el tema tan delicado del que se trata y también por haber “ridiculizado” al pequeño aficionado.

