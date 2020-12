Dr. Wagner Jr. recibe peligroso martinete en la Arena Naucalpan

El luchador Dr. Wagner Jr. salió con la victoria esta noche de domingo en la lucha en la que se enfrentó por las cabelleras ante el Capo Mayor, quien le realizó un martinete, por el cual el Galeno del Mal fue el ganador por descalificación y además asistido por los servicios de la Arena Naucalpan.

Wagner Jr. se midió ante el Capo tras semanas de retos, terminando este pique en el inmueble del Estado de México, que celebró su su 58 aniversario con una importante contienda en la que cayó una cabellera.

En el duelo, las acciones estuvieron en el ring y debajo del mismo, en donde Wagner se sintió cómodo mermando de a poco al Capo Mayor, quien recibió sillazos, patadas y todo el repertorio del hijo de Simón Blanco, incluido el mortal hacia el frente desde la ceja del ring, que es una marca registrada.

Tras una intensa batalla, Wagner tomó una botella, que le estrelló al Capo, lo cubrió pero no hubo referí que contará las 3 palmadas de rigor. Luego el Capo revivió ante el Galeno, lo levantó y le realizó un peligroso martinete que dejó silenciada a la Arena Naucalpan, pues parecía que el impacto dejaba mal a Wagner.

Ante el movimiento que no es válido en México, el referí ‘Sonrisas’ se dio cuenta y falló a favor del Dr. Wagner Jr. quien fue decretado ganador mientras las asistencias médicas le ponían un collarín apresurado la atención a su salud.

Dr. Wagner Jr. reportado fuera de peligro y con una cabellera ganada

Tras el impacto, Wagner Jr. logró levantarse, reponerse del shock y explicó que es un toro que llegó listo para cualquier cosa que se presentara en el encordado.

“Soy un toro, estoy fortalecido, me preparé para todo, para lo que se pudiera presentar. Llegué con fuerza física y sobre todo fuerza mental. Aunque tal vez necesite por el impacto reposo y algo de terapia física”.

Además acotó que su preparación constante en el gimnasio al lado del Legado Wagner le permitió no acusar recibo del impacto tan alto, como podría haber ocurrido.

Wagner Jr. se siente reivindicado con este triunfo

El Dr. Wagner Jr. sostuvo en backstage, que este triunfo en Naucalpan, lo hacen levantar la mano como una estrella que sigue y seguirá vigente y más tras la victoria sumada este domingo ante el Capo Mayor.

Ante las críticas y señalamientos que aún no perdonan la caída de su máscara ante Psycho Clown más la derrota ante Blue Demon Jr. en la que perdió la cabellera, Wagner no se preocupa ni se inmuta.

“Lo que me digan, lo que me señalen, no me importa, nada de eso importa. Es más nos da gusto estar en sus pensamientos”

