VIDEO: Revive el golazo de Santiago Giménez al Groningen

Santiago Giménez sigue peleando por un lugar como titular en el Feyenoord y como dijera el extécnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, tiene pocos minutos pero muchos goles con el conjunto neerlandés. Aún así no le alcanzó para ir con el combinado azteca a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Santi" se hizo presente en la goleada del Feyenoord sobre el Groningen, dentro de la Eredivisie. El mexicano entró de cambio en el segundo tiempo y antes de terminar el encuentro, concretó un golazo para redondear el triunfo. El equipo dirigido por Arne Slot, está soñando con conseguir el título de liga y por ahora, lo están haciendo bien.

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El gol de Santiago Giménez al Groningen

Ya en tiempo agregado, Santiago Giménez se enfiló hacia el arco rival y con un buen control se quitó al defensa para meterse al área y definir cruzado. El arquero intentó achicar pero no pudo evitar que el esférico terminara en el fondo de las redes.

El tanto de Giménez significó el tercero del Feyenoord, con el que concretaron una importante victoria, que mantendrá al equipo neerlandés como líder único de la Eredivisie, lugo de 16 jornadas disputadas. Por encima del AZ Alkmaar, el Ajax y del PSV.

🇲🇽 EL GOLAZO QUE SE ACABA DE INVENTAR SANTIAGO GIMÉNEZ.pic.twitter.com/nkt4ogoGAI — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) January 15, 2023

Este fue el tercer gol de Santiago Giménez en la Eredivisie, pero el séptimo que marca con la camiseta del Feyenoord. El resto los ha conseguido en la Europa League, en donde se mantiene como uno de los máximos anotadores.

El próximo partido para el Feyenoord será ante el Ajax, uno de los actuales perseguidores del equipo en la lucha por la cima de la Eredivisie. Posteriormente se medirán al Nijmegen y luego al Twente y al PSV. Una serie de pruebas complicadas para Santi Giménez y compañía.

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