OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

Este viernes 14 de abril, desde el Estadio SoFi de Los Ángeles, California, se llevó a cabo el sorteo para la edición de 2023 de la Copa Oro, donde México, y las otras 15 selecciones participantes, conocieron a sus rivales para la primera fase del torneo de la Confederación de América del Norte.

En la sede del sorteo, el Estadio SoFi, será la final de la Copa Oro 2023. En la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, se conocerá al próximo campeón del torneo de la CONCACAF el próximo domingo 16 de julio.

¡Grupos definidos! 🏆



Así quedaron los cuatro sectores de la Fase de Grupos de la Copa Oro. México comparte el Sector B junto a Haití, Honduras y Qatar. #SorteoCopaOro pic.twitter.com/KZvcbxB2zG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 14, 2023

Te puede interesar: Los futbolistas mexicanos que podrían ser campeones de liga en Europa

Los rivales de México en la fase de grupos de la Copa Oro 2023

El conjunto comandado por Diego Cocca se medirá a Haití, Honduras y Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro 2023 en busca del boleto a la siguiente ronda; además, la Selección Mexicana intentará arrebatarle el reinado a Estados Unidos, ya que es el último campeón del certamen.