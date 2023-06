Extécnico de Xolos golpea a un par de jugadores en Ecuador (VIDEO)

El técnico venezolano César Farías agredió a un par de jugadores de la liga de Ecuador en el encuentro entre los equipos de Aucas y Delfín.

El exentrenador de los Xolos de Tijuana agredió al jugador del equipo Delfín Juan Pablo Ruiz en una jugada en la que el futbolista chocó con Farías tirándolo al suelo al quedar desequilibrado tras disputar un balón con un rival. El técnico se levantó para golpear a Ruiz y poco después al argentino Bryan Oyola que había acudido para calmar al técnico de Aucas.

Al ser testigo de esto, el silbante Ismael González expulsó a César Farías al minuto 18, aunque este se negaba en abandonar la cancha del estadio Jocay, de la ciudad portuaria de Manta.

La violencia no paró ahí y se reporta que en uno de los pasillos del estadio, el periodista Giancarlo Bonifas sufrió una agresión de parte del jefe de prensa Manolo Illescas, quien le dio un manotazo al celular del reportero, quien estaba realizando sus labores.

🔵 #11Jun | Técnico venezolano César Farías se vió envuelto en polémica tras ser expulsado por agresión a dos jugadores rivales en la Liga Pro de Ecuador. pic.twitter.com/DWcitthrdR — Últimas Noticias (@UNoticias) June 12, 2023

César Farías se disculpa por su accionar



“Quiero pedir disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí. Más allá de que esto es futbol, es pasional, de que el futbol es con vehemencia, no es normalmente lo que uno aspira transmitir y que ninguna reacción violenta tiene que tener justificación”, declaró César Farías poco después en entrevista para ESPN.

“Me equivoqué y asumo la sanción que llegue. La violencia no es justificable, no le pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron, pero no quiero decir que está bien”, adjuntó el entrenador venezolano