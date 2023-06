Robert Lewandowski le cierra la puerta al futbol saudí

El delantero del equipo Barcelona y de la selección de Polonia, Robert Lewandowski cierra definitivamente la puerta a los rumores de que podría jugar en la liga saudí junto con otras figuras del futbol mundial.

A la lista encabezada por Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Karim Benzema (Al-Ittihad) y con los posibles fichajes de Sergio Ramos, Ángel Di María y Firmino, Arabia Saudita trató de sumar al delantero polaco del Barcelona, cuyo nombre surgió hace una semana junto con la ofensiva del equipo Al-Hilal por el astro argentino Lionel Messi. Pero pese a la oferta astronómica que tiene sobre la mesa, Lewandowski no tiene ninguna intención de dejar el club culé, con el que tiene contrato hasta junio de 2025.

Robert Lewandowski, concentrado con la selección de Polonia, aseguró con contundencia a la oferta saudí. “No hay tema”, dijo, para añadir: “Así que no pienso en eso, porque ¿por qué debería pensar si no hay tema? Sobre todo porque mi contrato (con el Barcelona) todavía dura un tiempo. Veo lo que está pasando (en Arabia Saudita) pero no me preocupa, porque tengo otras prioridades en este momento”, apuntó en declaraciones para Sport Interia.

La cláusula de rescisión de Lewandowski es de 500 millones de euros

Este medio informativo había publicado días atrás que el técnico Czesław Michniewicz podría hacerse cargo del Abha Football Club y de ahí el interés. Barcelona pagó 45 millones, más cinco en variables, al Bayern Munich por su fichaje hace un año. La cláusula de rescisión del polaco, que la próxima temporada percibirá 26 millones brutos, es de 500 millones de euros.

Lewandowski sólo piensa en el Barcelona. Ha cerrado su primera temporada con el título de ‘Pichichi’, además de LaLiga y la Supercopa de España. Aunque en competiciones europeas el papel del equipo azulgrana ha sido decepcionante, la primera temporada del goleador ha sido muy positiva a todos los niveles.

Polonia jugará un amistoso ante Alemania este viernes 16 de junio y luego jugará en encuentro eliminatorio para la Eurocopa ante Moldavia en próximo martes 20.