Villaluz recuerda que “Chicharito” ya quedó afuera de un Mundial

Javier Hernández no asistirá a Qatar 2022 , pero no será la primera vez que se pierda una Copa del Mundo en la parecía destinado a ir. Eso lo sabe muy bien su ex compañero César Villaluz, quien recordó en exclusiva para Azteca Deportes que “Chicharito” se quedó fuera de otro Mundial años atrás.

Todo se remonta al 2005, cuando el técnico Jesús Ramírez conformó al grupo de futbolistas para la Selección Mexicana juvenil que participaría en el Mundial Sub-17 que se disputaría en Perú. Y sorprendió no ver el nombre de “Chicharito” quien era canterano de Chivas y venía de una familia con mucha tradición futbolística.

Villaluz sí fue parte de aquellos “niños héroes” que a la postre terminarían siendo campeones del torneo, haciendo historia para México. Aunque para el ex jugador de Cruz Azul era entendible que Hernández no fuera llamado en esa ocasión.

“En el mundial con ‘Chucho’ me tocó ese proceso y si había jugadores en ese momento más adelantados. ‘Gio’ que venía del Barcelona, Vela que era un año más chico y fue el goleador del torneo, Ever Guzmán que había debutado de 15 en primera. Sí había mucha competencia”, señaló el campeón del mundo.

Actualmente Chicharito esta descartado de la Selección de México

Caso contrario a lo que ahora está pasando en el proceso de Gerardo Martino de cara al Mundial de Qatar 2022, en donde el atacante del Galaxy está totalmente borrado de la Selección Azteca .

“Ahora ya es ‘Chicharito’ Hernández, el máximo goleador y está en un muy buen momento, podría pelear muy bien por un lugar, pero no es por tema futbolístico ya que lo demuestra cada jornada”, comentó Villaluz.

Además el canterano celeste criticó que el “Tata” Martino no le haya dado mucha oportunidad a otros futbolistas mexicanos que pasaban buen momento, porque se aferró a sus hombres de confianza.

“Les quita la posibilidad de competir por un lugar, como jugador partido a partido das lo mejor para poder estar en un Mundial porque lo máximo es la selección y estar en un Mundial significa mucho porque si te va bien puedes agarrar un mejor contrato”, concluyó.

