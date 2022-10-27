Los 15 “sparrings” que tendrá la Selección Mexicana en Qatar 2022

A menos de un mes para que de inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana que dirige el argentino, Gerardo "Tata" Martino se encuentra en los preparativos finales previo a viajar a Europa para lo que será la última parte de su preparación rumbo al Mundial.

Para esta última parte, el estratega de la Selección Azteca reveló, junto con la lista de los 31 elementos entre los que saldrán los 26 convocados a la justa mundialista, la otra lista de jugadores que acompañarán a México durante su aventura en Qatar 2022, sin formar parte de la delegación oficial, pero que tendrá como propósito incrementar el nivel de los entrenamientos en el país árabe.

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El futuro de la Selección Mexicana

Los 15 futbolistas que fungirán como sparrings son: Emilio Lara (América), Víctor Guzmán (Xolos), Isaías Violante (Toluca), Mauricio Isais (Pachuca), Alfredo Gutiérrez (Raya2), Karel Campos (América), Sebastián Pérez (Chivas), Fidel Ambriz (León), Heriberto Jurado (Necaxa), Emilio Martínez (Puebla), Santiago Trigos (Pumas), Román Martínez (América), Jesús Hernández (Pachuca), Alí Ávila (Ray2) y Jorge Ruvalcaba (Pumas).

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

El timonel sudamericano de la escuadra azteca, externó su agradecimiento a los clubes de dichos jugadores por las facilidades otorgadas para su conocatoria, además de recalcar lo enriquecedora que esta experiencia mundialista será para los juveniles como futuros prospectos para la Selección Mexicana mayor.

"Valga mi agradecimiento para los clubes, para las dirigencias que tan gentilmente nos han cedido a los futbolistas para lo que nosotros consideramos será una buena experiencia para los chicos para entender como es una Copa del Mundo, para convivir con los jugadores que van a ser mundialistas y para prepararse para el día de mañana porque seguramente muchos de estos chicos pueden estar el próximo año en una lista de selección mayor."

Estos jugadores reportarán en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la Ciudad de México y viajarán el próximo lunes junto a los seleccionados para la etapa final de preparación en Girona, España y posteriormente a la sede mundialista de Qatar 2022.

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